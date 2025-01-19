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  4. Bir il bu sapık hırsızı konuşuyor! Çok sayıda evden kadın iç çamaşırı çaldı

Bir il bu sapık hırsızı konuşuyor! Çok sayıda evden kadın iç çamaşırı çaldı

19.01.2025 14:18
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.01.2025 14:18
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Konya'da akılalmaz bir olay yaşandı! 5 eve giren hırsız vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Operasyon sonucunda saklandığı evde yakalanan hırsızın 43 yaşındaki Y.D. olduğu anlaşıldı. Şüphelinin evinden çıkanlar şoke ederken girdiği evlerden de kadın iç çamaşırı çaldığı tespit edildi.

Konya'da 5 ayrı evden saat ve ziynet eşyası çalan Y.D. (43), polis ekipleri tarafından yakalandı. Y.D.'nin evlerden kadın iç çamaşırı da çaldığı ortaya çıktı.

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5 FARKLI EVE GİRDİ

Geçen hafta içerisinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi’nde 5 farklı evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

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HIRSIZ TESPİT EDİLDİ

Şüphelinin omzuna tüfek asıp eline silah aldığı, camlarını kırarak evlere girdiği tespit edildi. Ekipler, 24 saatlik güvenlik kamera görüntülerinin izlemesinin ardından şüphelinin Y.D. olduğu belirledi. Şüpheli, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

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NELER ÇALMIŞ NELER

Y.D.’nin evinde yapılan aramalarda 2 ruhsatlı tüfek, 1 televizyon, 1 dürbün, saat, ziynet eşyaları ve tüfeklere ait 45 fişek ele geçirildi. Ayrıca Y.D.’nin girdiği evlerden kadın iç çamaşırlarını da çaldığı tespit edildi. Y.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)

Anahtar Kelimeler:
sapık Hırsız Konya iç çamaşırı
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