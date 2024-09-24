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  4. Bir il bunu konuşuyor! Çöpten yeni doğmuş bebeğin cesedi çıktı: Bebeği boğmuşlar

Bir il bunu konuşuyor! Çöpten yeni doğmuş bebeğin cesedi çıktı: Bebeği boğmuşlar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
24.09.2024 14:58
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Yürekleri sızlatan haber Mersin'den geldi. Mut ilçesinde çöplerdeki atıkları toplayarak geçimini sağlayan Cennet Bülbül cansız bir bebek cesedi buldu. Savcı ve ekipler hemen olay yerine geldi. Olayın tanığı Bülbül, ""Çöp karıştırıyordum, çengelle poşeti kaldırırken gövdesi yan tarafa doğru düştü. Ben de 112 Acil Komuta Merkezini aradım 'bebek ölüsü' var dedim. Onlar da geldi, baktı 'bebeği boğmuşlar' dedi" ifadelerini kullandı. Bu caniliği kimin yaptığı ise araştırılıyor.

Bir il bunu konuşuyor! Çöpten yeni doğmuş bebeğin cesedi çıktı: Bebeği boğmuşlar

Mersin'in Mut ilçesinde, çöp konteynerine poşet içerisinde atılmış bebek cesedi bulundu.

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SAVCI VE EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ

Olay, ilçeye bağlı Meydan Mahallesi Meydan Caddesi'ndeki çöp konteynerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, atık madde toplayan 50 yaşındaki Cennet Bülbül, çöp konteyneri içerisini karıştırırken kanca taktığı poşette beze sarılı bir bebeğin cansız bedeni ile karşılaştı.

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Bülbül'ün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni cenaze aracına alınarak morga götürüldü. Yeni doğduğu değerlendirilen bebeği atan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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"BEBEĞİ BOĞMUŞLAR"

Bebeğin cansız bedenini bulan Cennet Bülbül, "Çöp karıştırıyordum, çengelle poşeti kaldırırken gövdesi yan tarafa doğru düştü. Ben de 112 Acil Komuta Merkezini aradım 'bebek ölüsü' var dedim. Onlar da geldi, baktı 'bebeği boğmuşlar' dedi" diye konuştu.

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Mersin bebek çöp
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