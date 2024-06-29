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  4. Bir il güne katliamla uyandı! Peş peşe cinayetler: Kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü, oradan havuzlu villaya geçti: Yaralılar da var

Bir il güne katliamla uyandı! Peş peşe cinayetler: Kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü, oradan havuzlu villaya geçti: Yaralılar da var

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
29.06.2024 13:19
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Damat dehşet saçarak önce kayınpederiyle kayınvalidesini öldürdü, oradan da bir villanın havuzunu temizleyen başka birini öldürdü. Cani yetmezmiş gibi oradan da başka bir villaya geçerek 2 kişiyi yaraladı. Her yerde aranan katilin arabası ormanda terkedilmiş halde bulundu.

Bir il güne katliamla uyandı! Peş peşe cinayetler: Kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü, oradan havuzlu villaya geçti: Yaralılar da var

Fethiye ilçesinde kayınpederi, kayınvalidesi ile birlikte bir kişiyi silahla öldüren şüpheli, olay sonrası firar etti.

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PEŞ PEŞE CİNAYETLER

Eşinin ailesi ile aralarında anlaşmazlık yaşadığı Özcan A, sabah saatlerinde kayınpederi Şükrü Aysu (53) ile kayınvalidesi Adile Aysu'yu (52) Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde tabancayla vurarak öldürdükten sonra bir villada havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etti.

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3'Ü DE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerinin ardından vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerini evde yaptıkları ilk incelemede Şükrü Aysu ve Adile Aysu'nun olay yerinde yaşamını yitirdikleri belirlendi. Havuz temizliği yapan ve ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Muhammet Akbaba'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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2 KİŞİ DE YARALANDI

Kayınpederi, kayınvalidesi ve Muhammet Akbaba'yı vuran şüpheli Özcan A'nın başka bir villada ise isimleri henüz tespit edilemeyen iki kişiyi yaraladığı, yaralıların Fethiye'deki sağlık kurumlarında tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

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ARACI ORMANDA BULUNDU

Şüpheli Özcan A'nın olay sonrası kaçtığı araç ormanlık alanda terk edilmiş vaziyette bulundu. Şüphelinin yakalanması için jandarma ve emniyet güçleri bölgede arama çalışmasını sürdürüyor. (İHA)

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Express


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Anahtar Kelimeler:
Fethiye damat katliam
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