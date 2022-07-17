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  4. Bir il kavuruluyor! Termometreler 49 dereceyi gördü

Bir il kavuruluyor! Termometreler 49 dereceyi gördü

17.07.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de etkisini gösteren hava sıcaklıkları Adıyaman'da vatandaşları bunalttı. Hava sıcaklıklarının 39 dereceye ulaştığı Adıyaman'da araç termometreleri 49 dereceyi gösterdi.

Bir il kavuruluyor! Termometreler 49 dereceyi gördü

Adıyaman’da hava sıcaklığı öğlen saatlerinde meteoroloji verilerine göre 39 dereceye ulaştı. Adıyaman’da ilk defa böyle bir sıcaklıkla karşılaştıklarını dile getiren vatandaşlar, terlemelerinden dolayı günde birkaç defa kıyafet değiştirmek zorunda kaldıklarını belirtti. Bazı vatandaşlar park ve bahçelerdeki ağaçların gölgesinde zaman geçirmeye çalışırken, bazıları da mesire alanında bulunan sularda yüzerek serinlemeye çalıştı.

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ARAÇ TERMOMETRELERİ 49 DERECEYİ GÖRDÜ

Bunaltıcı havada araçların termometreleri ise 49 dereceyi gördü. Araç içlerinde daha etkili olan sıcaklık nedeniyle bölge halkı araçlardaki klimaları çalıştırarak, kliması bulunmayan araçlarda ise tüm camları açarak yolculuk edebiliyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman sıcaklık
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