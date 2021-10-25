Bir il onu konuşuyor! Araç geçişlerini orkestra şefi gibi yönetiyor

Artvin’in Borçka ilçesinde alt yapı çalışmalarını yürüten bir şirkette işçi olarak çalışan Şadi Özpahlivan, işini yaparken hareketleriyle kentte fenomen haline geldi. Yol çalışması sırasında araçların güvenliğini sağlamak için durup geçmelerine yardımcı olan Özpehlivan, elindeki uyarı bayrağını adete bir orkestra şefi gibi kullanıyor.

Tek söz söylemeden hareketiyle araçların geçip ve durmalarını sağlayan Özpehlivan, davranışlarıyla yoğun trafikte bile sürücüleri gülümsetmeyi başarıyor. Beden diliyle elindeki uyarı bayrağını orkestra şeflerinin kullandığı baton gibi kullanan Özpehlivan işini severek yaptığını ifade etti.

"İŞİMİZİ YAPARKEN KENDİMİZDEN GEÇTİĞİMİZ DURUMLAR OLUYOR"

Özpehlivan konuşamasında “İnsan işini severek yapmalı. Bilin ki o zaman o iş çok zevkli ve kolay gelir. Araçların istikametlerine göre durup, geçmeleri ve beklemeleri elimdeki uyarı bayrağıyla sağlıyoruz. Bazen işimizi yaparken kendimizden geçtiğimiz durumlarda insanlar bunu farklı anlıyor. Cep telefonlarına çekip, sosyal medya hesaplarından orkestra şefi gibi paylaşımlar yapınca da ilgi artmaya başladı. Buda bizi mutlu ediyor” dedi.

"ŞEF" DİYE ÇAĞIRIYORLAR

Sürücüler ise onun o hareketlerine saygı duyduklarını ve hayranlıkla izlediklerini ifade ederek "Hem gülüyoruz hem de güvenle geçiyoruz" ifadelerini kullandılar. İş yeri arkadaşları ise Şadi Özpehlivan’ı şef diye çağırdıklarını ifade ederek güzel bir arkadaşlıkları olduğunu belirttiler.

