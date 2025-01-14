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  4. Bir il onu konuşuyor! Kadın kuaförünün sahibi izlediği görüntülere inanamadı: Mahalle ayağa kalktı

Bir il onu konuşuyor! Kadın kuaförünün sahibi izlediği görüntülere inanamadı: Mahalle ayağa kalktı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
14.01.2025 07:27
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Antalya son günlerde madde bağımlısı bir genci konuşuyor. Sebebi ise etrafındaki dükkanları kundaklayıp sebepsiz yere hem insanların canını hem de mallarını hedef alması. Aynı kişi son olarak bir kadın kuaförünü yakmaya çalıştı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen işletmenin sahibi ise gözlerine inanamadı.

Bir il onu konuşuyor! Kadın kuaförünün sahibi izlediği görüntülere inanamadı: Mahalle ayağa kalktı

Antalya'da daha önce bir binanın deposunu yakıp babası tarafından canı son anda kurtarılan madde bağımlısı genç, bu sefer de bir kadın kuaförü dükkanını yakmaya çalıştı. İşletmesini son anda kurtaran genç kadın hayatının şokunu yaşarken, olay yerinden ayrılmayan genci mahalleli kovaladı. Madde bağımlısı genç kendisini kovalayan bir apartman sakininin de kafasına sopayla vurup kaçtı. Şüphelinin işletmeyi yakma girişimi ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Bir mahalleyi ayağa kaldıran olay, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 72. Sokak'taki Tangül Dinekli'ye ait kadın kuaförü işletmesinde yaşandı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen İbrahim A., kuaför işletmesinin kapısına giysi ve bazı eşyalar koyup yakmaya çalıştı. Durumu fark eden apartman sakinleri, Dinekli'yi arayarak haber verdi.

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GÖRÜNTÜLERE İNANAMADI

Dinekli, işletmesinin güvenlik kameralarını telefonundan bağlanıp izleyince hayatının şokunu yaşadı. İbrahim A.'nın dükkanının kapısına bazı kıyafet ve eşyaları yakmaya çalıştığını gören genç kadın, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım talep etti.

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MAHALLELİ KOVALADI! BİR KİŞİYE SOPAYLA SALDIRDI

İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İbrahim A.'nın yakma girişiminin başarısız kalmasıyla dükkanda zarar oluşmazken, mahalle sakinleri etrafta onu aramaya başladı. Tekrar dükkanın bulunduğu sokağa gelen İbrahim A. ile bazı apartman sakinleri arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Son olarak İbrahim A., kendisini kovalayıp üzerine gelen bir vatandaşın kafasına elindeki sopayı vurup kaçtı.

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YAN BİNAYI YAKMAYA ÇALIŞMIŞTI

Polis ekiplerinin gelmesiyle şüpheli şahıs gözlerden kaybolurken, işletme sahibi Tangül Dinekli yaşadığı o anları şöyle özetledi, “İş yerine girmeye çalışıyor diye komşularım aradı, ben de o sırada izlemek için güvenlik kameralarını açtım. Motosiklet gelince geri çekiliyor. Sonra ikinci kez gelip dükkanı yakmaya çalışmış, ben de itfaiyeyi aradım. Daha önce de yan binayı ve diğer tarafı yakmıştı.”

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"ONURUN KIRILMASIN DİYORUZ ANLAMIYOR"

Başına sopa saldırısı yapılan vatandaş ise, “Bizim apartmanı iki defa yaktı daha önce. Aylarca bizim orada kaldı. Delikanlı adamsın onurun kırılmasın, diyoruz anlamıyor” ifadelerini kullandı.

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BABASI GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

Öte yandan İbrahim A.'nın iş yerini yakma girişimi güvenlik kamera görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde kapının önüne kıyafet ve bazı eşyaları atan İbrahim A.'nın ardından çakmakla kıyafeti tutuşturduğu, bir süre sonra alev alan kıyafetin kendiliğinden sönmesi yer aldı.

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İbrahim A. yaklaşık 1 ay önce olayın gerçekleştiği sokağa yakın noktada bir binanın deposunu yakmış ve babası tarafından son anda kurtarılmıştı. İbrahim A. gözaltına alınırken, baba da gözyaşlarına hakim olamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Kuaför kundaklama
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