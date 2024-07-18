Bir il oraya akın etti! 100 TL'ye satılacağını duyan koştu... Metrelerce kuyruk oluştu

Trabzon’un Yomra ilçesinde hizmet veren bir kebapçı kuruluşunun beşinci yılına özel akşam 19.00-03.00 saatleri arasında et dönerin 100 gramını 100 TL’ye vatandaşlara satacağını duyurdu. Olayın duyulmasının ardından şehirde yaşayan vatandaşlar, dönerin satılacağı restorana yoğun ilgi göstererek metrelerce kuyruk oluşturdu. Kuyruğun saatlerce sürdüğü gecede tam 500 kilograma yakın döner tüketildi.

Vatandaşın yoğun ilgisinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten İşletmeci Halil İbrahim Demirtaş, 2019 yılından beri şehirde faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Güzel bir kampanya düzenledik. Beşinci yılımıza özel 100 gramı 100 TL olarak bir kampanya yaptık. Biz hem işletme olarak hem de firma olarak çeşitli kampanyalar düzenlemekteyiz. Trabzon’a gece dönerini ilk biz getirdik. Gece döneri fikrini hayata geçirdiğimiz süreç boyunca müşterilerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık. Biz de bu olumlu geri dönüşleri değerlendirerek bu kampanya ile beraber beşinci yılımızı taçlandırmak istedik. Döner ustamız Trabzon’un en iyi döner ustalarından bir tanesi ki biz kendisine ’Dönerci Celal Baba’ diyoruz. Onun oluşturmuş olduğu yaprak et döneri tüm Trabzonumuz ile buluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Zaten buradaki kalabalık da dönerimizin ne kadar lezzetli olduğunun bir göstergesidir" dedi.

"BU BENİM 45 YILLIK MESLEĞİM"

Vatandaşın göstermiş olduğu ilgiye teşekkür eden döner ustası Celal Şen ise "Ben dönerci Celal Baba. Bu benim 45 yıllık mesleğim. İnsanların talepleri olduğu sürece biz onların taleplerine elimizden geldiğince cevap vermeye çalışacağız. Kesmeye başladığımızda 400 kiloydu, 3’te birini sattık, kesmeye devam ediyoruz. Kalabalık bizi seviyor, biz de onları seviyoruz. Ürünümüzün kalitesi belli, sağolsunlar vatandaşlarımız bizi tercih ediyor. Biz de mutluyuz onlarla beraber" diye konuştu.

İlk defa restorana geldiğini belirten Fatmanur Altıntaş ise "Kampanyayı duyduk, geldik. Çok memnun kaldık, daha sonra tekrar geleceğiz. Döner çok güzel ve çok lezzetli. Trabzon’da böyle bir döner yiyemezsiniz başka bir yerde. Burayı herkese tavsiye ediyorum. Kampanya olmasa da geliriz" şeklinde konuştu. Tavsiye üzerine ilk defa geldiğini söyleyen Semra Yazıcı, "Tesadüfen bir sürü de döner aldım. Daha önce böyle bir fiyat hiç görmemiştim. Zaten her yerde 200-250 TL’nin üzerinde fiyatlar. Bu kalite bu fiyat çok güzel. Böyle bir döner hiç yememiştim, çok güzel, tavsiye ediyorum herkese" ifadesini kullandı.

"BU FİYAT İÇİN BU SIRADA KALMAYA DEĞER"

Sırada bekleyen vatandaşlardan Ahmet Sezgin Gülay kampanyanın reklamını sosyal medyadan gördüğünü dile getirerek, "Aslında bu ortamı görmek için geldik. Döner biraz işin bahanesi oldu. Ortam çok güzel ve eğlenceli, ikramlar oluyor. Sıra çok uzun olduğu için geri dönmeyi düşündük, sonra biraz daha bekleyelim dedik. Biraz ilerledik döner almamıza az kaldı" dedi.

Sırası kendisine geldikten sonra dönerini alıp yiyen Gülay daha sonra tadının çok güzel olduğunu ifade ederek "Gece döneri konseptini bu kampanya sayesinde görme fırsatımız oldu. Trabzon bu trendleri daha öncesinde geç yakalıyordu. Böyle yerler yoktu. O yüzden bizim için güzel bir alternatif oldu. Böyle şeylerin devamlı olmasını isterim. Bu fiyat için bu sırada kalmaya kesinlikle değer, zaten dışardaki yemek fiyatlarını düşündüğümüzde bu fiyat gayet makul" dedi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır