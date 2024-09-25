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  4. Bir ilçe bunu konuşuyor! Elma bahçelerine girdiklerinde şoke oldular

Bir ilçe bunu konuşuyor! Elma bahçelerine girdiklerinde şoke oldular

25.09.2024 07:31
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Isparta'nın Senirkent ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle yaklaşık 16 bin dekar elma bahçesinde zarar oluştu. Vali Aydın Baruş, TARSİM ile gerekli görüşmelerin gerçekleştirilerek, zarar gören sigortalı çitçilerin işlemlerinin hızlandırıldığını söyledi.

Bir ilçe bunu konuşuyor! Elma bahçelerine girdiklerinde şoke oldular

Türkiye'nin elma bahçesi Isparta'da kısa süre önce başlayan hasat döneminde, üreticiler dolu afetiyle karşı karşıya kaldı. Senirkent ilçesi ve Büyükkabaca beldesinde geçen cumartesi öğleden sonra başlayan dolu, elma bahçelerinde zarara neden oldu. Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

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ISPARTA VALİSİ AYDIN BARUŞ'TAN AÇIKLAMA

Isparta Valisi Aydın Baruş, doludan zarar gören elma bahçelerindeki hasar tespit çalışmalarına katıldı. Hasat sezonu olması sebebiyle olgunlaşmış elmalar üzerinde önemli zarar oluşturan dolu afetinden dolayı çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Baruş, TARSİM ile gerekli görüşmelerin gerçekleştirilerek, zarar gören sigortalı çitçilerin işlemlerinin hızlandırıldığını söyledi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ilk tespitlere göre dolu sebebiyle bölgede 16 bin dekar elma bahçesinin zarar gördüğü öğrenildi. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
elma Isparta
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