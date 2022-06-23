HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bir ilçenin yeri değişiyor! Vali tarih vererek duyurdu

Bir ilçenin yeri değişiyor! Vali tarih vererek duyurdu

23.06.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ise en yüksek barajı Yusufeli Barajı ve HES inşaatının yapıldığı Artvin'in Yusufeli ilçesinin, yeni yerleşim yerine taşınma sürecinin temmuz ayında başlayacağı bildirildi.

Bir ilçenin yeri değişiyor! Vali tarih vererek duyurdu

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli Barajı ve HES inşaatı nedeniyle sular altında kalacak mevcut Yusufeli ilçe merkezi ve köylerinin yeni yerleşim yerlerine taşınma sürecinin temmuz ayında başlayacağını bildirdi.

Çoruh Nehri üzerindeki Yusufeli Barajı ve HES ile Yusufeli yeni yerleşim yerine ilişkin DSİ 26. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Doruk'un başkanlığındaki toplantıda, inşaatlardaki son durum ile yeni yerleşim yerine taşınma sürecine ilişkin planlamalar konuşuldu.

Vali Doruk, yeni yerleşim yeri inşaatında sona yaklaşıldığını ve son düzenlemelerin yapıldığını söyledi.

TAŞINMA SÜRECİ TEMMUZ AYI İÇİNDE BAŞLAYACAK

Dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ise en yüksek barajı Yusufeli Barajı ve HES inşaatının tamamlandığını belirten Doruk, şöyle konuştu:

"Milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES, su tutmaya hazır. Yusufeli Barajı ve HES inşaatı nedeniyle sular altında kalacak mevcut Yusufeli ilçe merkezi ve köylerinin yeni yerleşim yerlerine taşınma süreci temmuz ayı içinde başlayacak. Vatandaşlarımızın yeni yerleşim yerine sorunsuz bir şekilde en kısa sürede yerleşmelerini arzuluyoruz. Amacımız hiçbir hak sahibi vatandaşımızı mağdur etmemektir."

Toplantıya, Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, İl Genel Meclisi Başkanı Furkan Çakmak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ömer Dereci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Katip Çiçek, Tarım ve Orman Müdürü Neşat Ulutaş, Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu, Türk Telekom İl Müdürü Orhan Ağdemir, Afet ve Acil Durum Müdürü Kemal Şenlioğlu, Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ Müdür Vekili Mustafa Yıldırım ve Yusufeli İşhan köyü Muhtarı Nusrat Koç katıldı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
23 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 23 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Numan Kurtulmuş'tan zam açıklaması!Numan Kurtulmuş'tan zam açıklaması!
Marmaris'teki yangın devam ediyor! Rüzgar çalışmaları daha da zorlaştırdıMarmaris'teki yangın devam ediyor! Rüzgar çalışmaları daha da zorlaştırdı
Anahtar Kelimeler:
Artvin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik faiz kararı açıklandı

Kritik faiz kararı açıklandı

Bakan Nebati'den döviz kuru açıklaması

Bakan Nebati'den döviz kuru açıklaması

Asgari ücrete ek zam, öğrenci affı, EYT ve 3600 ek gösterge erken seçim işareti mi?

Asgari ücrete ek zam, öğrenci affı, EYT ve 3600 ek gösterge erken seçim işareti mi?

Sokak ortasında çırılçıplak bekleyen kadın şaşkına çevirdi

Sokak ortasında çırılçıplak bekleyen kadın şaşkına çevirdi

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Tamamında düştü

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Tamamında düştü

Bakan Soylu'dan sabotaj iddialarına yanıt: Yangının çıkışına yönelik...

Bakan Soylu'dan sabotaj iddialarına yanıt: Yangının çıkışına yönelik...

İlginizi Çekebilir

Kız arkadaşının stres giderme yöntemi genç adamı çıldırttı!

Kız arkadaşının stres giderme yöntemi genç adamı çıldırttı!

Çizgilerinizi net bir şekilde çizmelisiniz! Geçmek isteyenler var

Çizgilerinizi net bir şekilde çizmelisiniz! Geçmek isteyenler var

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Kişisel çöplerini satarak 10.000 dolar kazanıyor!

Kişisel çöplerini satarak 10.000 dolar kazanıyor!

Sonunda isyan etti: Çay içmek için sekse mola veriyor

Sonunda isyan etti: Çay içmek için sekse mola veriyor

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.