Bir ilçeyi ayağa kaldıran olay! Bilgisayarından istismar ettiği çocuklara ait görüntüler çıkan şahıs tutuklandı

"BU DAVANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Dava sonuçlanıncaya kadar olayın peşini bırakmayacaklarını belirten ilçe sakinlerinden Pınar Baş, “Suçlular gerekliği cezayı alana kadar gerekirse her on beş günde bir her hafta başında biz burada toplanacağız. Takipçisiyiz, çocuklarımıza sahip çıkacağız. Bu davanın peşini bırakmayacağız. Yasa koyuculara sesleniyoruz. Çocuklarımızı, kadınlarımızı koruyacak daha caydırıcı cezalar istiyoruz” dedi.