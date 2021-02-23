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  4. Bir ilçeyi ayağa kaldıran olay! Havaya ateş açarak ilerledi

Bir ilçeyi ayağa kaldıran olay! Havaya ateş açarak ilerledi

23.02.2021 15:51 | Son Güncelleme:
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Karaman'da camı kırarak av bayisinden tüfek alan ve havaya rastgele ateş açan kişi ilçede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şahsın tüfeği aldıktan sonra havaya ateş ederek bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Ermenek ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen M.A., yaya olarak geldiği av bayisinin camını kaldırım taşıyla kırdı. İçeriye giren şahıs daha sonra aldığı av tüfeği ile dışarıya çıktı.

Yaklaşık 50 metre giden şahıs daha sonra geri dönerek aldığı av tüfeğini iş yerinin önüne attıktan sonra tekrar içeriye girdi ve başka bir tüfek alarak olay yerinden ayrıldı. Sokak aralarına giren şahıs av bayisinden aldığı av tüfeği ile rastgele havaya ateş ederek gitmeye başladı.

SİLAH SESLERİ KESİLMEYİNCE POLİSE HABER VERDİLER

Peş peşe duyulan silah sesleri üzerine mahalle sakinleri durumu hemen polise bildirdi. Bunun üzerine şahsın bulunduğu yere polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler M.A. isimli şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

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23 AV TÜFEĞİ KARTUŞU BULUNDU

Sahsın ateş açtığı sokakta inceleme yapan ekipler, yerde 23 tane boş av tüfeği kartuşu buldu. Şahsın girdiği av bayisinden aldığı tüfekle havaya rastgele ateş ederek gitme anları ise güvenlik kamaralarına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

İHA

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