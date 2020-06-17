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Bir ilde daha maske maske takma zorunluluğu getirildi (Hangi illerde maske takmak zorunlu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 13:38 | Son Güncelleme

Kırşehir'de, son günlerde artan koronavirus vakaları nedeniyle İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sokağa çıkanlara maske takma zorunluluğu getirildi. Bu kararla birlikte maske takma zorunluluğu getirilen il sayısı 45'e yükselmiş oldu.

Bir ilde daha maske maske takma zorunluluğu getirildi (Hangi illerde maske takmak zorunlu)

Kırşehir'de, son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle il merkezinde nüfus yoğunluğunun olduğu cadde ve meydanlarda, maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Kırşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Hastalığın kontrolü ve yayılımının engellenmesinde maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunmasının önemli hale geldiği değerlendirildiğinden, il merkezimizde nüfus hareketliliğinin ve yoğunluğun olduğu; Mehmet Ali Yapıcı Bulvarı, Belediye Kavşağı, Terme Caddesi, Aşıkpaşa Bulvarı, Türbe Kavşağı, Belediye Kavşağı, Prof. Dr. Mehmet Ali Altın Bulvarı, Atatürk Caddesi, Yenice Şubesi Kavşağı, Cacabey Meydanı, Kentpark'ta, vatandaşların ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarını zorunluluğu getirilmiştir" denildi.

45 İLDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

Kırşehir'de maskesiz sokağa çıkma yasağının gelmesiyle birlikte, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 45 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, maske kullanımına dikkat çekmiş ve yasak uygulayan illeri duyurmuştu.

(DHA)

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