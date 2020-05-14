Bir ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Sayı 11'e çıktı

"Kontrollü Sosyal Hayat" sürecinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye başlayan kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor.

10 İLDE MASKESİZ ÇIKMAK YASAKLANDI



Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları, sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı. Bu kararlarını duyururken sosyal mesafe kuralına da dikkati çeken kurullar, maske kullanımının yanı sıra sosyal mesafe kuralının da önemi üzerinde durdu.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı bu 10 ilin yanı sıra Gaziantep, İzmir, Adana gibi kentlerde de insan yoğunluğunun oluştuğu bazı cadde ve çarşılara maskesiz girilmesi yasaklandı.

RİZE'DE DE MASKESİZ ÇIKMAK YASAKLANDI



Rize Valisi Kemal Çeber, düzenlediği basın toplantısında koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni önlemleri açıkladı. Dinamik bir sürecin yaşandığını ifade eden Vali Çeber, kentte 2 yeni karar aldıklarını söyledi. Vali Çeber, “65 yaşının üzerindeki büyüklerimize sokağa çıkma izni verildiği zamanlarda yanlarında bir refakatçi olabilecek. Bir refakatçi olmak şartıyla sahil bandımızı 65 yaş ve üzerindeki büyüklerimiz için açtık. Bu karar aynı zamanda 18 yaş altındaki çocuklarımız için de geçerlidir. Bir diğer karar ise maskelerimizi artık her yerde bulabiliyoruz. 200 bine yakın maske dağıtımı yapıldı. Artık eczanelerde ve marketler de maske satılacağı için maskesiz sokağa çıkmayı yasaklayacak bir karar aldık. Bundan sonra şehir merkezinde maskesiz sokağa çıkmayı yasakladık” dedi.