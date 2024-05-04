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  4. Bir ilde gündem olan karar! Yeni başkan gaza bastı: Türklere 400 lira, sığınmacılara 10 bin lira..

Bir ilde gündem olan karar! Yeni başkan gaza bastı: Türklere 400 lira, sığınmacılara 10 bin lira..

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
04.05.2024 08:32
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31 Mart seçim sürecinde DEM Parti çıkışıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla tartışma yaşayan CHP'li Burcu Köksal Afyonkarahisar'da seçildikten sonra dikkat çeken kararlar almaya devam ediyor. Önce sığınmacıların ruhsatsız dükkanının kapatan Köksal, şimdi de 400 lira olan nikah parasını sığınmacılar için 10 bin liraya yükseltti.

Bir ilde gündem olan karar! Yeni başkan gaza bastı: Türklere 400 lira, sığınmacılara 10 bin lira..

Daha önce kentteki göçmenlere ait iş yerlerini kapatmasıyla adından söz ettiren Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, bu kez de kentte yaşayan evlilik hazırlığındaki göçmenlere yönelik fiyat uygulaması ile gündeme geldi.

TÜRKİYE VATANDAŞINA 400 LİRA, SIĞINMACILARA 10 BİN LİRA

Köksal, "Nikah ücretleri için belirlenen fiyatlar geçici sığınmacılar için 25 kat olarak uygulanır ifadesini ilave ettik. Belediye nikah salonu için belirlenen 400 TL olan genel giderlerin nikah bedelini onlar için 10 bin lira olarak uygulayacağız." açıklamasını yaptı.

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Köksal, Belediye Meclisi toplantısında, Türk vatandaşlarına sunulan 400 TL’lik nikah ücretinin sığınmacılar için 10 bin TL olarak uygulanacağını açıkladı.

Köksal, "Bu konuyla ilgili vatandaşlarımız normal fiyat ücretine devam edecek TC vatandaşları ancak sığınmacılar için bunu 25 katına çıkartıyoruz nikah ücretini." dedi.

AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİNDEN TEPKİ

Kararın ardından AK Partili meclis üyesi Mahmut Emin Birliktir, karşı çıkarak, "Sığınmacılar ile ilgili 25 kat zam konusu hakkında konuşmak istiyorum. Bu millet tarih boyunca her zaman mağdurun yanında olmuştur. Dolayısı ile sığınmacılarla ilgili artış dışındaki her şeye ben şahıs olarak oy veriyorum. Biz ensar bir milletiz. Bunlara ben misafir gözü ile bakıyorum. Misafir olmalarına devam edilmesini istiyorum. 25 kat zam konusuna bireysel olarak karşı çıkıyorum" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Burcu Köksal nikah
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