'Bir ilde mutant virüs vakaları yüzde 50'yi geçti'

Doğu Karadeniz Bölgesinde son günlerde koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor. Vaka artışlarına neden olarak aile, arkadaş ve cenaze ziyaretleri gösterilse de 'Karadeniz'e özgü bir varyant mı var' sorusu da tartışılmaya devam ediyor.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya, bugünkü 'O şehirde mutant yüzde 50’yi geçti...' başlıklı yazısında bir ilde İngiltere'ye özgü varyant virüs vakalarının yüzde 50'yi geçtiğini belirterek "Bakanlık yetkilisini biraz zorladım baktım il adını vermek istemiyor. Önceki duyumlarımdan da yola çıkarak, 'Samsun’dan mı söz ediyorsunuz?' deyince şaşırdı." açıklamasını yaptı. Yazıda Doğu Karadeniz'deki vaka artışlarına etkide tek başına mutant virüsün olmadığı, aile, arkadaş ziyaretlerinin yüksek olması ile maske ve mesafeye dikkat edilmemesinin yattığı belirtildi.

