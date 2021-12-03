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  4. Bir ilde 'sapık' alarmı! Emniyetten açıklama

Bir ilde 'sapık' alarmı! Emniyetten açıklama

03.12.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas ve çevresinde hızla yayılan “Bir sapığın kadıları bıçakla yaralayıp kaçtığı” iddiaları asılsız çıktı, Sivas emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama ile kadınlar rahat bir nefes aldı.

Bir ilde 'sapık' alarmı! Emniyetten açıklama

Son günlerde Sivas, Tokat ve Yozgat’ta bıçaklı bir sapığın kadınları ve genç kızları yaralayarak kayıplara karıştığı iddiaları ve bu iddiaların bazı internet sitelerinde haberleştirilmesi kadınları tedirgin etti. Tokat’ın Turhal ilçesinde iki kadını bıçaklayan Kadın’ın daha sonra Yozgat’ın Sorgun ilçesinde görüldüğü ardından da Sivas’a geçtiği ileri sürüldü.

"ASILSIZ HABERLERE İTİBAR EDİLMEMELİ"

Konuyla ilgili Sivas İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada söz konusu iddiaların gerçek olmadığı açıklandı. Yapılan açıklamada, iddialar ile ilgili her hangi bir resmi ihbar bulunmadığı, bu yöndeki asılsız haberlere itibar edilmemesi istendi. Yapılan açıklamada ayrıca kadına şiddete yönelik suçların titizlikle takip edildiği ifade edildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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