Bir ilde uzmanlardan çok net uyarı: Evden dışarı çıkmayın! Pencereleri sıkı sıkı kapatın, içeriye kadar girebilir

Dün, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 9 il için toz taşınımı uyarısı yapılmıştı. Ülkemizde belirli dönemlerde özellikle bazı şehirlerde etkili olan toz taşınımı günlük hayatı olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle araçların üzerinde etkisinin açık bir şekilde görüldüğü ve çamurlu yağışların olabildiği toz taşınımı sağlığa da zarar verebiliyor. Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu illerden olan Şanlıurfa'da uzmanlar, bazı hastalıkları olan kişilerin evden çıkmaması yönünde uyarı yapıyor. İşte detaylar...

"EVDEN ÇIKMAYIN" UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, toz taşınımına yönelik ’turuncu’ kodla uyarıda bulundu. Turuncu iller arasında yer alan Şanlıurfa’da uzmanlar vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulundu. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Halil Fedai, solunum, akciğer, alerji ve kalp hastalığı olan vatandaşların evden çıkmamaları gerektiğine dikkat çekti.

Astımı, alerjik akciğer hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları, kronik akciğer hastalığı, KOAH hastalığı ve kalp hastalığı olan kişilerin dışarıya çıkmaması gerektiği bildirildi.

"EVİN İÇERİSİNE KADAR GİREBİLİR"

Fedai, özellikle solunum partikülleri 10 mikronun altında olanlar akciğere direk ulaşabilmekte, 2,5 mikron altındaki partiküller akciğerin periferine kadar ulaşabilmektedir. Hastalar dışarı çıktığı dönemde öksürük, balgam, nefes darlığı, hırıltılı solunum oluşması durumunda mutlaka bir hekime başvurmaları gerekir. Pencerelerin kapalı tutulmasını ve vatandaşların dışarı çıkmamasını, herkesin iç ortamda kalmasını öneriyoruz. Pencereleri ve kapıları sıkı sıkı kapatalım çünkü çok ince zerrecikler evin içerisine kadar girebilir. Baş ağrısı, nezle gibi benzeri şikayetler boğaz ağrısına yol açabilir. Vatandaşlarımızın dışarıya çıkması eğer zorunlu ise ilaçlarını kullanmalarını ve maske kullanmalarını önermekteyiz” diye konuştu. (İHA)