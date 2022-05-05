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Bir ilde vatandaşlara önemli uyarı! "Yaklaşmayın" Ölümcül hasara yol açabilir

05.05.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te vatandaşlara önemli bir uyarı yapıldı. Açıklamada, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) iş birliğinde yapımında sona gelinen GAZİRAY Banliyö Metro Hattı’na 9 Mayıs Pazartesi günü, test ve devreye alma çalışmaları kapsamında 25 bin volt alternatif gerilim verileceği belirtildi. Yetkililer, söz konusu yüksek voltajın yaralanmalara ve ölümcül hasara yol açabileceğinden kaynaklı olarak dikkatli olunması gereken konularda vatandaşları uyardı.

Bir ilde vatandaşlara önemli uyarı! "Yaklaşmayın" Ölümcül hasara yol açabilir

TCDD Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda, ’’İnşaatı tamamlanan Başpınar (dahil) - Taşlıca (dahil) istasyonları arası demiryolu elektrifikasyon hattına 09.05.2022 tarihinden itibaren 25.000 Volt AC gerilim verilecektir. Elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olup sayın halkımıza önemle duyurulur’’ denildi.

"YAKLAŞMAYIN"

Duyuruda yapılacak test ve devreye alma işlemleri dolayısıyla belirtilen hatta vatandaşların yaklaşmamaları, özellikle gençlerin özçekim yapmak için demiryoluna veya demiryolundaki araçların üzerine çıkılmaması gerektiği de hatırlatıldı.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla vatandaşları Gaziray hattına girilmemesi konusunda uyardı. Belediyenin sosyal medya paylaşımında "Vatandaşlarımızın dikkatine! 9 Mayıs Pazartesi gününden itibaren Gaziray hattına test çalışmaları için yüksek akım elektrik verilecektir. Bilginize sunar, ölüm ve yaralanma riskine karşı Gaziray hattına girilmemesini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

PROJE ULAŞIMDA KONFOR GETİRECEK

Gaziantep’in ulaşımını büyük oranda rahatlatacak ve kentin metropol kimliğine yenilik kazandıracak GAZİRAY Projesi’nin yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda yürütülüyor. Ulaşımda konfor seviyesinin yükseltilmesine ve çevreci ulaşım hedeflerine Gaziantep’i bir adım daha yaklaştıran GAZİRAY Projesi, kent merkezi ile şehrin tüm organize sanayi ve GATEM bölgelerini Doğu-Batı aksında birbirine bağlayıp 25 kilometrelik raylı sistem banliyö hattı olarak vatandaşa hizmet verecek.

İşletme hızı 120 kilometre olan, 16 adet istasyona sahip olan GAZİRAY Banliyö projesine bağlı 3 adet ana istasyon ile hızlı tren yolculuğuna da imkân verilecek. Türkiye’nin yerli ve milli banliyö treni olarak nitelendirilen GAZİRAY’ın şehir içi ulaşımda günlük 190 bin kişi taşıması hedefleniyor. (İHA)

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