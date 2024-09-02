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  4. Bir ili ayağa kaldıran olay! 'Değil evi, mahalleyi havaya uçuracak yakıt dolu' notuyla kendini eve kilitledi

Bir ili ayağa kaldıran olay! 'Değil evi, mahalleyi havaya uçuracak yakıt dolu' notuyla kendini eve kilitledi

02.09.2024 10:14
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Çorum’da eşiyle görüşemediğini iddia eden şahıs not bırakarak kendini evine kilitledi. Ekipleri, aracını ve evini patlatmakla tehdit eden şahsın ikna edilmesi için çalışma başlatıldı. Şahıs bıraktığı notta "Değil evi, mahalleyi havaya uçuracak yakıt dolu. Şaka yapmıyorum, blöf de yapmıyorum." ifadelerini kullandı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip önlem alırken çağrılan psikolog, kendini eve kilitleyen şahsı ikna etmeye çalışıyor.

Olay, Ilıca Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz günü evi terk eden eşi P.G.’den haber alamadığını ve görüşmek istediğini söyleyen A.R., evine ve aracına litrelerce benzin dökerek düzenek kurdu. A.R., aracının üzerine taleplerini belirten bir not bıraktı.

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"TÜM MAHALLE SAKİNLERİNDEN VE ÇORUMLULARA VERDİĞİM RAHATSIZLIK İÇİN BİNLERCE ÖZÜR DİLERİM"

Şahıs bıraktığı notta, “Tüm yetkililere, asayiş çalışanlarına, eşim P.G., 15 Temmuz 2024 tarihinde evden ayrıldı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Kadın konuk evinde mi, yoksa başka yerde mi? Son defa eşimle telefonda görüşmek istiyorum. Bu isteğimi 3 saat içinde gerçekleştirmezseniz araba, ev ve kendimi havaya uçuracağım. Hiç kimsenin canı yansın istemiyorum. Aracın deposu full dolu. Ayrıca 35+1/ litre benzin bidonlarda 45 litre, evin içinde yine 30 litre benzin tüm odalara dağılmış durumda. Ayrıca doğalgaz, ocak bağlantısından ayrıldı. İçerisi tamamen doğalgazla dolu. Değil evi, mahalleyi havaya uçuracak yakıt dolu. Şaka yapmıyorum, blöf de yapmıyorum. Fotoğraflarını karşıdaki sucu Mustafa’ya sosyal medya üzerinden gönderdim. Tekrar ediyorum, kimsenin canına kastım yok, canının yanmasını istemiyorum. Müdahaleye kalkışmayın. Ben kararımı kesin verdim zaten. İdam mahkumunun son dileği olarak kabul edin. Eşim P.G. ile son defa telefonda görüşüp helalleşmek istiyorum. Belki vicdanı sızlar, insafa gelir de evine döner. Tekrar söylüyorum, müdahale etmeye kalkışmayın. Eğer müdahale ederseniz, edenler de kesinlikle zarar görür. Benden günah gitti. Penceredeki televizyon anten çıktısı direkt benzin ve doğalgazla bağlantılı. Ayrıca soda şişelerinde patlamaya hazır benzin var. Tüm mahalle sakinlerinden ve Çorumlulara verdiğim rahatsızlık için binlerce özür dilerim. Eğer bana bir iyilik yapmak isterseniz, eşimle beni telefonda dahi olsa görüştürün. Allah rızası için, o benden vazgeçtiyse, ben de tüm dünyadan vazgeçerim” ifadelerine yer verdi.

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ÖNLEM ALINDI, İKNA ÇALIŞMASI BAŞLADI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Doğalgaz ekipleri de bölgede gaz akışını kesti. İtfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerinde görev aldı.
Caddenin trafiğe kapatılması üzerine bölgeye çağrılan psikolog, kendini eve kilitleyen A.R.’yi ikna etmeye çalışıyor. (İHA)

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AW278961_06Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Çorum
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