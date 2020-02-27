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  4. Bir ili ayağa kaldırmıştı! Vali'den koronavirüs açıklaması

Bir ili ayağa kaldırmıştı! Vali'den koronavirüs açıklaması

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.02.2020 17:58 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta gözetim altına alınan 16 İran vatandaşında koronavirüse (Kovid-19) rastlanmadığı bildirildi.

Bir ili ayağa kaldırmıştı! Vali'den koronavirüs açıklaması

Vali Erdoğan Bektaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün akşamdan bu yana gözlem altında tutulan ve İran'dan gelen 16 TIR şoförü üzerinde yapılan tetkiklerde koronavirüse rastlanmadığını belirtti.

Bektaş, İran vatandaşı 16 kişinin gözetiminin sonlandırıldığını ve bu kişilerin taburcu edildiğini ifade etti.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarına (ERDEMİR) İran'dan malzeme getirdiği öğrenilen 16 TIR şoförü, yüksek ateş ve öksürük şikayeti görülmesi üzerine dün kontrol amaçlı hastaneye götürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak koronavirüs

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