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Bir ili karıştıran ilan! Kimin astığı bilinmiyor: "Kesin aldatılmış bir kadın yapmıştır"

31.05.2024 09:26
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Adana'da bir gencin fotoğrafının asıldığı ilan gündem oldu. Kimin astığı belli olmayan ilanda fotoğrafla birlikte, 'Şerefsizdir, gördüğünüz yerde yüzüne tükürün' ifadelerinin yer alması dikkat çekti. Neden yapıldığı belli olmayan olayla ilgili 'kesin aldatılmış bir kadın yapmıştır' yorumları yapıldı.

Bir ili karıştıran ilan! Kimin astığı bilinmiyor: "Kesin aldatılmış bir kadın yapmıştır"

Adana’da kim tarafından asıldığı belli olmayan ve üzerinde bir erkeğin fotoğrafı ile ‘Şerefsizdir, gördüğünüz yerde suratına tükürün’ yazılı ilan, görenleri hayrete düşürdü.

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KİMİN ASTIĞI BELLİ DEĞİL

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi’nde yaşanan olayda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından birçok aydınlatma, trafik direği ve çöp kutusuna üzerinde bir erkek gencin fotoğrafı ile ‘Şerefsizdir, gördüğünüz yerde suratına tükürün’ yazılı ilan asıldı.

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KIZLARA VE ERKEKLERE NOT

Ayrıca ilanda bir otomobil plakası ile ‘Alışkanlıkları: 2 kişiyi aynı anda idare edebiliyor’, ‘Kızlara not: Böyle kişilerden uzak durun’, ‘Erkeklere not: Aldatma konusunda profesyonel destek alabilirsiniz’ yazıları dikkat çekti.

İlanı görenler hayrete düşerken, kimisi ilanı söküp attı, kimisi de fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

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"GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM"

Yoldan geçerken aydınlatma direğindeki ilanı gören Ali Batuhan Okay isimli genç, “Görünce çok şaşırdım. Kimin yaptığını bilmiyorum ama Adana’nın insanı çok değişik. Her şeyi yaparlar. Yoldan geçiyordum, gördüm muhtemelen arkadaşları yapmıştır. Ben de fotoğrafını çektim, bizim arkadaş grubundan paylaşacağım” diye konuştu.

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"BEN DE OLSAM YAPARDIM"

Hira Naz isimli genç kız ise ilanı görünce şaşırdığını belirterek, “Görünce şaşırdım, hiç beklemiyordum. Kesinlikle aldatılmış olduğunu düşündüğüm bir kadın yapmıştır. Aslında üzüldüm ama ben de olsam yapardım. Yazılanlar doğruysa hak etmiş. Gördüğüm yerde gerçekten suratına tüküreceğim” ifadelerini kullandı.

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Adana ilan
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