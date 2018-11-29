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Bir ili karıştıran olay! 2 genç kız evden kaçtı ve...

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 20:19 | Son Güncelleme

Adapazarı’nda evden kaçan 2 genç kız, caddede yerel bir televizyon kanalına röportaj verdikten sonra polisleri görünce kaçmaya başladı. Polislere tekmeler savurup, küfürler eden kızlar güçlükle polis aracına bindirilerek Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Bir ili karıştıran olay! 2 genç kız evden kaçtı ve...

Olay saat 16.00 sıralarında, Adapazarı şehir merkezindeki Şemsiyeli Park önünde yaşandı. Lise öğrencisi 17 yaşındaki G.N. ve A.K., dün akşam saatlerinde evden kaçtı. 2 kız, geceyi dışarıda geçirip 1 gün boyunca şehir merkezinde vakit geçirdi. Çocukların aileleri ise Sakarya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. 2 kız, Sakarya’da yayın yapan TV264 isimli televizyon kanalında yayınlanan ’Dök İçini Rahatla’ isimli programın sokakta kurduğu alanda röportaj verdi.

"AŞK ÇOK İĞRENÇ BİR ŞEY"

G.N. verdiği röportajda, "İçimi dökmek istiyorum bugün. Neden derseniz bütün halk beni duyacak. Bu zamana kadar duyuramadım, sesimi bütün halka duyurmak istiyorum. Aşk çok iğrenç bir şey, çok kahredici bir şey, kimse bunu tatmasın bence" diye konuştu.

Çocukları kentin dört bir yanında arayan polis, 2 kızın TV standında konuşma yaptığı yönünde ihbar alınca harekete geçti. Liseli kızlar, röportaj sonrası yolun karşısına geçtikleri sırada karşılarında polisi görünce kaçmaya başladı. Ekipler, kızları yakalayarak polis aracına götürmek istedi.

AİLELERİNE TESLİM EDİLECEKLER

Kızlar kendilerini polis otosuna bindirmek isteyen ekiplere güçlük çıkardı. Polislere yumruk ve tekmeler savuran kızlar, çığlıklar atarak kendilerini yere attı. Polis, kızları araca bindirmek için büyük çaba sarf etti. Polisler, yere yatırdıkları kızları kelepçeledi.

Bu sırada çok sayıda vatandaş ise olay yerinde toplanarak şaşkınlık içinde olup biteni izledi. Güçlükle polis aracına bindirilen kızlar ailelerine teslim edilmek üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Adapazarı genç kız sakarya

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ilerde çok pişman olursun bu günlerin için
aileler çocuklara yeteri kadar eğitim veremiyor çok serbedt bırakıyor yullarlarını sıkı tutmuyorlar bu gibi olaylar oluyor
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