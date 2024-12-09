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Bir ili karıştıran olay! Tapusunu alınca ev sahibi olacağını sandılar: Yüzlerce kişi var, başka müteahhitler bile mağdur oldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
09.12.2024 12:27
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Dolandırıcılık olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Son örneği ise Tekirdağ'da yaşandı. 150 kişi parasını ödeyerek ev sahibi olma hayali kurdu ancak müteahhit ortadan kayboldu. Mağdurlar arasında tapusunu alan bile var ancak tamamlanan ev yok. Kayıplara karışan müteahhittin piyasa altında ev satmasından dolayı diğer müteahhitleri de zor durumda bıraktığı ortaya çıktı.

Bir ili karıştıran olay! Tapusunu alınca ev sahibi olacağını sandılar: Yüzlerce kişi var, başka müteahhitler bile mağdur oldu

Tekirdağ Çerkezköy’de ’ev sahibi yapacağım’ vaadiyle yaklaşık 150 kişinin dolandırıldığı iddia edildi.

150 KİŞİDEN PARA TOPLADI

Kızılpınar Gültepe Mahallesi’nde Özbek asıllı E.Ö.’nün yaklaşık 150 kişiden ev sahibi yapma vaadiyle topladığı paralarla ortadan kaybolduğu iddia edildi. Müteahhide ulaşamayan mağdurlar, Gültepe Mahallesi’nde bulunan firmanın iş yerine akın etti.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DAİRE FİYATLARI NE KADAR?

İddiaya göre, 5 yıldır bölgede müteahhitlik yapan E.Ö., inşaat projelerinde topraktan daireler satarak, yüzde 40 peşinat ve kalan kısmını senetle tahsil ediyordu. Daire fiyatlarının 1 milyon 300 bin TL ile 1 milyon 900 bin TL arasında değiştiği belirtilirken, sözleşmelerin ardından birçok vatandaşın dairesine kavuşamadığı ortaya çıktı.

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TAPUSUNU ALDI ORTADA EV YOK

Mağdur vatandaşlar, “1 milyon 200 bin TL verip tapumu aldım ancak dairem tamamlanmamış durumda. Bir an evvel ortaya çıkıp bunun hesabını vermesi gerekiyor” diyerek tepkisini dile getirdi. Firma çalışanı ise E.Ö.’ye ulaşamadığını belirterek, çalışanların ve alıcıların mağdur olduğunu ifade etti.

DİĞER MESLEKTAŞLARINI DA MAĞDUR ETTİ

Vatandaşlar, “Kışın ortasında sıcak bir yuva hayali kurarken, dolandırıldığımızı anladık. Bu duruma çözüm bulunmasını istiyoruz” diyerek yetkililere seslendi. Öte yandan bazı müteahhitler de E.Ö.’nün projelerinde daireleri ederinin altında satarak kendilerini de mağdur ettiğini iddia etti.

Anahtar Kelimeler:
Müteahhit Tekirdağ dolandırıcı ev almak
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