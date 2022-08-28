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  4. Gece saatinde bir ili karıştıran taciz! Valilikten açıklama geldi: 'Araçta kamu görevlileri de vardı'

Gece saatinde bir ili karıştıran taciz! Valilikten açıklama geldi: 'Araçta kamu görevlileri de vardı'

28.08.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de iddiaya göre araçla ilerleyen bir kişi yolda yürüyen kadına sözlü tacizde bulundu, etraftaki kalabalığın tepki göstermesi üzerine otomobilinden inip tabancayla havaya üç el ateş açtı. Şüpheli açtığı ateş sonucu arkadaşını yaraladı, ardından ise olay yerinden otomobiliyle kaçtı. Tunceli Valiliği'nden de olaya ilgili açıklama yapılarak araçta kamu görevlilerinin de olduğu dile getirildi.

Gece saatinde bir ili karıştıran taciz! Valilikten açıklama geldi: 'Araçta kamu görevlileri de vardı'

Tunceli'deki taciz olayında şüpheli dahil araçtaki 4 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre vatandaşların ve emniyet güçlerinin müdahalesiyle sonlandırılan arbedenin ardından polis olay yerinde 3 boş kovan buldu. Olaya karışıp gözaltına alınanlar arasında kamı görevlilerinin de olduğu bilgisi valiliğin açıklamasında yer aldı. İşte Tunceli'yi karıştıran olayın ayrıntıları...

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HAVAYA ATEŞ AÇTI, ARKADAŞINI YARALADI

Olay, dün akşam Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil içindeki şüpheli, yolda yürüyen kadına sözlü tacizde bulundu. Kadın, bağırarak çevreden yardım istedi. Toplanan kalabalık, otomobildeki 4 kişiye tepki gösterdi. Bu sırada araçtan inen şüpheli, belindeki tabancayı çıkararak, havaya 3 el ateş etti. Şüphelinin açtığı ateşte, yanındaki arkadaşı vuruldu. Şüpheli, olay yerinden kaçarken, ayağından yaralanan arkadaşı da ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olay yerinde 3 boş kovan buldu. Otomobille kaçan şüpheli ile yanındaki 2 kişi, polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Tedavisinin ardından ayağından yaralanan kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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KAMU GÖREVLİLERİNE SORUŞTURMA

Tunceli Valiliği'nce de otomobil içindeki kamu görevlileri hakkında adli ve idari soruşturma açıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

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"27.08.2022 günü saat 22.30 sıralarında, Cumhuriyet Caddesi üzerinde aynı araçta bulunan kişiler ile cadde üzerinde bulunan kadın bir vatandaşımız arasında tartışma çıkmış, tartışmaya çevrede bulunan vatandaşlarımızın da müdahil olmasıyla olay yerinde arbede yaşanmıştır. Konu vatandaşlarımızın ve emniyet güçlerimizin müdahalesiyle sonlandırılmıştır. Olay sonrasında Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışma neticesinde; olaya dahil olduğu anlaşılan ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, haklarında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Konu Valiliğimizce takip edilmektedir.”

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(DHA)

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taciz
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