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Bir ili korku sardı! 1 metre zıplayabiliyor, akrep avlayabiliyor, insanı öldürebiliyor

05.07.2023 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güçlü zehre sahip olan, 1 metre yükseğe kadar zıplayabilen ve akrep bile avlayabilen, çeşitli illerde rastlanan ’sarıkız’ cinsi örümcek, bu kez Çorum’un Sungurlu ilçesinde görüldü. Havaların ısınması ile ortaya çıkan örümceğe karşı vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

Bir ili korku sardı! 1 metre zıplayabiliyor, akrep avlayabiliyor, insanı öldürebiliyor

Çorum'da yaşayan İbrahim Erayhan isimli vatandaş, BOTAŞ’da farklı bir örümcek türü gördü. İri görünümü dikkat çeken örümceklerle ilgili araştırma yapan Erayhan, türün halk arasında ’et yiyen örümcek’ olarak bilinen etobur ’sarıkız örümceği’ olduğunu öğrendi.

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İNSANI ÖLDÜREBİLİYOR

Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan ’sarıkız örümceği’ 13 santimetreye kadar uzunluğa ulaşabildiği ve 1 metre yükseğe zıplayabildiği belirtildi. Zehriyle bir insanı öldürebilen örümceğin, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ile beslendiği biliniyor.

Çorum’un Dodurga ilçesinde de geçtiğimiz haftalarda görülen örümcek paniğe neden olmuştu. Havaların ısınması ile ortaya çıkan örümceğe karşı vatandaşların dikkatli olması öneriliyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çorum örümcek

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