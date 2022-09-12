Bir ili sarsan olay! 17 yaşındaki kıza metruk binada tecavüz... Savcılık harekete geçti

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde metruk bir yapıda yaşandığı iddia edilen tecavüz olayına ilişkin soruşturma başlatıldı. Şüpheli bir kişi gözaltına alındı.

MAĞDURUN KAYIP KAYDI ÇIKTI

Olay, Muradiye Mahallesi Hurşit Kuyu Caddesi üzerinde bulunan iki katlı metruk yapının giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, Muratlı Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne giden 17 yaşındaki K.B., kendisinin 19 yaşındaki U.Y. adlı şüpheli tarafından tecavüze uğradığını ileri sürerek, davacı ve şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bahse konu metruk yapıya giderek incelemelerde bulundu. Tekirdağ İl Olay Yeri İnceleme ekipleri de gelerek detaylı araştırma yaptı.

Muratlı Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla şüpheli U.Y. gözaltına alındı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Öte yandan, mağdur K.B.’nin kayıp kaydının bulunduğu ve polis ekiplerince arandığı ortaya çıktı. (İHA)





