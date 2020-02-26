HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bir ili tedirgin eden 'koronavirüs' iddiasına açıklama

Bir ili tedirgin eden 'koronavirüs' iddiasına açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 14:30 | Son Güncelleme

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi, üşüme ve titreme şikayetiyle başvuran 24 yaşındaki kadın hastanın muayenesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmadığı, hastayla ilgili karantinanın söz konusu olmadığı ve hastanenin acil servis hizmetlerini sürdürdüğü bildirildi.

Bir ili tedirgin eden 'koronavirüs' iddiasına açıklama

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'nden, hastanede koronavirüs vakası görüldüğüne yönelik iddialar üzerine açıklama yapıldı.

Açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"26 Şubat'ta 24 yaşındaki kadın hasta, bir gündür devam eden üşüme titreme şikayeti ile hastanemize başvurmuştur. Yapılan muayene sonrasında koronavirüs enfeksiyonuna yönelik bulguya rastlanmamıştır. Hastanemiz konu ile ilgili hassasiyeti nedeniyle tedbir amaçlı örnek alınmasına ve teste gönderilmesine karar vermiştir. Hastamızla ilgili bir karantina söz konusu değildir. Acil servisimiz hizmete devam etmektedir."

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kağıthane'de ilginç olay! Tamir ettirmek yerine çaldılarKağıthane'de ilginç olay! Tamir ettirmek yerine çaldılar
Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat! Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat!
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
Anahtar Kelimeler:
Manisa koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da "virüs" temizliği

Ankara'da "virüs" temizliği

Instagram'daki itirafı şok etkisi yarattı: Tecavüze uğradım

Instagram'daki itirafı şok etkisi yarattı: Tecavüze uğradım

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Ünlü yarışmacı Survivor'a veda etti!

Ünlü yarışmacı Survivor'a veda etti!

Yolcular Ankara'da karantinaya alınmıştı! Açıklama geldi

Yolcular Ankara'da karantinaya alınmıştı! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Afyonkarahisar’da 'koronavirüs şüphesi' iddialarına açıklama

Afyonkarahisar’da 'koronavirüs şüphesi' iddialarına açıklama

Koronavirüse tedavi müjdesi bir Türk'ten geldi

Koronavirüse tedavi müjdesi bir Türk'ten geldi

Diğer Haberler
Bakan Ersoy'dan Galata Kulesi açıklaması

Bakan Ersoy'dan Galata Kulesi açıklaması

Kütahya ve Eskişehir'de koronavirüs şüphesi

2 ilimizde koronavirüs şüphesi

Kağıthane'de ilginç olay! Tamir ettirmek yerine çaldılar

Kağıthane'de ilginç olay! Tamir ettirmek yerine çaldılar

Son dakika! İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Son dakika: Van'daki depremde yaralı olarak kurtarılan Emirhan Acar hayatını kaybetti

Van'da enkaz altında kalan Emirhan Acar hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak ve İtalya'ya seyahat uyarısı

Türkiye'den 2 ülke için seyahat uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.