Bir ili tedirgin eden 'koronavirüs' iddiasına açıklama

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'nden, hastanede koronavirüs vakası görüldüğüne yönelik iddialar üzerine açıklama yapıldı.

Açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"26 Şubat'ta 24 yaşındaki kadın hasta, bir gündür devam eden üşüme titreme şikayeti ile hastanemize başvurmuştur. Yapılan muayene sonrasında koronavirüs enfeksiyonuna yönelik bulguya rastlanmamıştır. Hastanemiz konu ile ilgili hassasiyeti nedeniyle tedbir amaçlı örnek alınmasına ve teste gönderilmesine karar vermiştir. Hastamızla ilgili bir karantina söz konusu değildir. Acil servisimiz hizmete devam etmektedir."

Kaynak: AA

