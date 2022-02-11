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  4. Bir ilin kâbusu oldular! Çalmadıkları şey kalmadı... Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan kadınlar tutuklandı

Bir ilin kâbusu oldular! Çalmadıkları şey kalmadı... Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan kadınlar tutuklandı

11.02.2022 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de, son zamanlarda çok sayıda ev ve iş yerinde yaşanan hırsızlık olayı kenti alarma geçirdi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 7 farklı adreste hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kadın, mahkemece tutuklandı.

Bir ilin kâbusu oldular! Çalmadıkları şey kalmadı... Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan kadınlar tutuklandı

Kayseri'de, çok sayıda ev ve iş yerinde yaşanan hırsızlık olayının altından 5 kadın hırsız çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son zamanlarda meydana gelen ikametten hırsızlık ve iş yerinden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.

S.Y. (40), L.K. (30), F.G. (25), B.Y. (23), S.F. (20) Ü.G. (54) ve S.Y. ’nin (28) gerçekleşen 4 farklı hırsızlık olayında iş yerinden bin 500 TL değerinde gıda malzemesi hırsızlığı ve 3 farklı ikametten 273 bin TL’lik ziynet eşyası ve silah hırsızlığına karıştığını tespit eden ekipler, operasyon düzenlendi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanırken, yapılan incelemede Ü.G.’nin 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

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Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen S.Y., S.Y., L.K., F.G. ve B.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Kayseri
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