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Bir ilin konuştuğu olay! Kaza var ama iki sürücü de ortada yok: Çok sayıda ekip yaralı aradı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
08.01.2025 08:01
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Bartın'da gece saatlerinde yaşanan bir trafik kazası il genelinde çok konuşuldu! Bir araçla motosikletin çarpışması sonucu yol savaş alanına döndü. Kazaya karışan araç sahibi kaçtı. Motosikletli yaralandı ancak o da motosikletini bırakarak olay yerinden kaçtı. Çok sayıda ekip bir süre bölgede yaralı aradı. İlerleyen saatler de kaçan iki kişi de yakalandı.

Bir ilin konuştuğu olay! Kaza var ama iki sürücü de ortada yok: Çok sayıda ekip yaralı aradı

Bartın'da yaşanan kazada otomobil sürücüsü bir yana, yaralı motosiklet sürücüsü de başka bir tarafa kaçtı. Yaralıyı bulamayan polis ekipleri ise yoldaki araç parçalarını temizledi.

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YARALI HALDE KAÇTI

Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Köyortası Mahallesi Kavaklı Caddesi eski itfaiye binası önünde E.D. idaresindeki 74 AH 969 plakalı Tempra marka otomobil ile 74 ABJ 291 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası araçların parçalarının savrulması sonucu yol savaş alanına dönerken, kazaya karışan otomobil sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. Yolda yatan ve çevredeki vatandaşların yardımıyla ayağa kalkan yaralı motosiklet sürücüsü de aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

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İKİSİ AYRI YÖNE KAÇTI

Kaza sonrası ise bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler, bir süre yaralı aradı. Polislerle birlikte yoldaki araç parçalarını temizleyen bir görgü tanığı ise, motosiklet sürücüsünü yerde yatarken gördüklerini belirterek otomobil sürücüsünün bir tarafa, ayağa kalkan motosiklet sürücüsünün ise başka bir tarafa kaçtığını ifade etti.

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EKİPLER İKİSİNİ DE ARADI

Ekipler kaza sonrasında yaralı motosiklet sürücüsü ve kazaya karışan diğer araç ve sürücünün peşine düştü.

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Kaza yapan araç gece bekçileri tarafından kaza yeri yakınlarındaki bir otoparkta bulundu. Aracı park ederek, yayan kaçan sürücünün peşine düşen ekipler kısa sürede E.D. isimli sürücüyü yakaladı.

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İKİSİ DE YAKALANDI

Alkollü olduğu öğrenilen araç sürücüsü gözaltına alınırken, ismi öğrenilemeyen yaralı motosiklet sürücüsünün ise olaydan yaklaşık 1.5 saat sonra hastaneye getirildiği öğrenildi. (İHA)

Anahtar Kelimeler:
Bartın sürücüsüz araç kaza
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