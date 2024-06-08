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  4. Bir ilin sağlını böyle hiçe saydılar! Birçok kasapta ele geçirildi: Çukurlara gömülerek imha edildi

Bir ilin sağlını böyle hiçe saydılar! Birçok kasapta ele geçirildi: Çukurlara gömülerek imha edildi

08.06.2024 10:04
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Adıyaman'da ele geçirilen etler vatandaşların sağlığının nasıl görmezden gelindiğini gözler önüne serdi. Kaçak et ihbarıyla harekete geçen ekipler 3 kasapta tüberkülozlu et tespit etti. Etler iş makineleriyle kazılan çukurlara gömülerek imha edildi.

Bir ilin sağlını böyle hiçe saydılar! Birçok kasapta ele geçirildi: Çukurlara gömülerek imha edildi

Adıyaman’da faaliyet gösteren bazı kasaplarda tüberkülozlu etler ele geçirildi. Tüberkülozlu etler yapılan incelemelerin ardından imha edildi.

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BİRÇOK KASAPTA ELE GEÇİRİLDİ

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren bazı kasaplarda kaçak kesim yapıldığına dair bilgi üzerine denetim yaptı. Harekete geçen ekipler, 3 farklı kasapta toplam 650 kilogram kaçak et tespit etti.

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TÜBEKÜLOZ TESPİT EDİLDİ

Etler bir soğuk hava deposuna götürülerek muhafaza altına alınırken etlerden numuneler alındı. Yapılan incelemelerde etlerde tüberküloz hastalığı tespit edildi.

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İMHA EDİLDİ

Ekipler, hastalıklı etleri Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde soğuk hava deposundan alarak katı atık tesisine götürdü. Etler burada iş makinelerinin açtığı çukura atılarak imha edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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AW222701_08Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kasap Adıyaman
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