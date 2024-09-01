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  4. Bir ilin sanayisi alarm veriyor! 3 ayda 50 fabrika küle döndü: Hem patron zarar da hem çalışan

Bir ilin sanayisi alarm veriyor! 3 ayda 50 fabrika küle döndü: Hem patron zarar da hem çalışan

01.09.2024 09:49
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Yaz aylarının en acı veren olaylarının başında maalesef yangınlar geliyor. Orman yangınları gibi fabrika yangınlarında da artışlar yaşandı. Tekirdağ'da son 3 ayda 50 fabrika küle döndü. Bölge ekonomisini kötü etkileyen yangınlarda sanayici kayıp yaşarken işçiler de istihdam açısından zorluk yaşadı. Yeterli önlemin alınmaması dikkatlerden kaçmazken küçük bir ihmalin maliyetinin milyonları aştığı görüldü.

Tekirdağ'da Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında meydana gelen yangınlar, bölgedeki sanayi sektörünü derinden sarsarak ciddi ekonomik zararlara yol açtı. Son üç ay içinde yaklaşık 50 fabrika alevlere teslim olurken, bu yangınlar bölgedeki sanayinin kırılgan yapısını ve yangın güvenliği konusundaki eksiklikleri bir kez daha gözler önüne serdi.

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BÖLGE EKONOMİSİNİ ETKİLEDİ

Tekirdağ'ın sanayi bakımından en yoğun bölgelerinde art arda meydana gelen fabrika yangınları, üretim ve istihdam açısından ciddi kayıplara yol açtı. Yangınlar nedeniyle büyük tesisler tamamen kullanılamaz hale geldi. Özellikle geri dönüşüm tesislerinin bulunduğu bazı fabrikalarda meydana gelen yangınlar, bölge ekonomisini olumsuz etkiledi.

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YANGINLARIN NEDENLERİ BELİRLENMEDİ

Yangınların sebepleri henüz net olarak belirlenememiş olsa da, birçok yangının fabrikalarda bulunan kimyasal maddeler dolayısıyla hızla yayıldığı düşünülüyor. Bu maddelerin, yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı ve yangınların kontrol altına alınmasını güçleştirdiği itfaiye raporlarında da belirtiliyor.

FABRİKALARDAN GERİYE SADECE KÜLLER KALDI

Tekirdağ itfaiyesi, bu yangınlara müdahale ederken büyük zorluklarla karşılaştı. Özellikle bazı sanayi bölgelerinde itfaiye istasyonlarının bulunmaması, yangınların büyümesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yangın bölgelerine ne kadar kısa zamanda ulaşsa da yangının hızla büyümesi ve alevlerin yayılma hızının yüksek olması sebebiyle birçok fabrika tamamen küle döndü.

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EKSİKLER ACI BİR ŞEKİLDE GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Yaşanan bu yangınlar, Tekirdağ il genelindeki 13 organize sanayi bölgesinde (OSB) yangın güvenliği konusundaki eksiklikleri de ortaya koydu. Yapılan incelemelerde, bazı fabrikaların yangın önleme ve müdahale sistemlerinin yetersiz olduğu tespit edildi. Bu durum, benzer felaketlerin tekrar yaşanma riskini artırıyor. Özellikle OSB içinde itfaiye ekiplerinin yetersizliği, yangınların büyümesine sebep olan faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

İHMAL MİLYONLARCA LİRAYA MAL OLUYOR

Son olarak, Hayrabolu'daki OSB'de meydana gelen yangında iki fabrikada ciddi boyutta hasar oluştu. Yangın güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğu bu bölgede, yangının büyümesi nedeniyle milyonlarca liralık zararın meydana geldiği belirtildi. Yangın sonrası yapılan değerlendirmelerde, OSB'lerin yangın güvenliği konusunda daha fazla yatırım yapması gerektiği vurgulandı.

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DENETİMLER ARTIRILMALI

Uzmanlar, yangınların önlenmesi ve sanayinin geleceğinin korunması için ciddi önlemler alınması gerektiği konusunda hemfikir. Fabrikalarda yangın güvenliği sistemlerinin güncellenmesi, itfaiye ekiplerinin sanayi bölgelerinde daha etkin konumlandırılması ve çalışanlara yangın güvenliği eğitimi verilmesi öneriliyor. Ayrıca, fabrikaların bulunduğu bölgelerde daha sıkı denetimler yapılması gerektiği de belirtiliyor.

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EKONOMİYİ HER YÖNDEN ETKİLİYOR

Tekirdağ'daki sanayi yangınları, sadece bölgedeki sanayiciler için değil, Türkiye'nin genel sanayi politikaları için de bir uyarı niteliği taşıyor. Bölgedeki yangın güvenliği açıklarının kapatılması ve benzer felaketlerin önlenmesi için gerekli adımların atılması gerektiği vurgulanıyor.

Fabrika yangınları sanayiciyi etkilediği gibi fabrikada çalışan yüzlerce işçiyi de etkiliyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Tekirdağ sanayi
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