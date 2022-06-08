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Bir ilk! Alkollüyken elektrikli bisiklet kullandı, ehliyetinden oldu

08.06.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de elektrikli bisikleti kullanan 21 yaşındaki bir genç, uygulamada alkollü çıkınca hem ehliyetinden oldu hem de para cezası kesildi. Gencin avukatı olayla ilgili olarak "Ehliyet bulundurma ve sürücü belgesine sahip olma yönünde bir şart olmadığından, alkol nedeniyle ne müvekkilin sürücü belgesine el konulması ne de ehliyeti bulundurmamaktan ceza kesilmesi de kabul edilemez bir işlemdir" dedi.

Bir ilk! Alkollüyken elektrikli bisiklet kullandı, ehliyetinden oldu

İzmir'de geçtiğimiz ay mobil skuter uygulaması 'Martı'dan kiraladığı elektrikli bisikleti alkollü kullanırken polis ekiplerine yakalanan 21 yaşındaki genç, hem ehliyetinden oldu hem de para cezası kesildi. Araç kiralama uygulamasında söz konusu olayla ilgili olarak ehliyet bulundurma ve sürücü belgesine sahip olma yönünde bir şart olmadığını vurgulayan avukat Seyit Ahmet Akyüz, "Alkol nedeniyle müvekkilin sürücü belgesine el konulması da kabul edilemez bir işlemdir" dedi.

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HEM EHLİYETİNDEN OLDU HEM DE PARA CEZASI KESİLDİ

İzmir'de yaşayan A.E., 15 Mayıs'ta arkadaşlarıyla alkol alıp eğlendikten sonra eve gitmek için yola çıktı. A.E., mobil skuter uygulamasından elektrikli bisiklet sınıfındaki bir aracı kiraladı. Kordonboyu'nda aracı sürerken, polis ekipleri kontrol amaçlı A.E.'yi durdurdu. Alkolmetreye üflemesi istenen A.E., raporlara göre 0,83 promil alkollü çıktı. Bunun üzerine ekipler, A.E.'ye 'alkollü araç kullanmak' ve 'ehliyeti yanında bulundurmamak' suçlarından, 2 bin 250 TL idari ceza kesti. Ayrıca A.E.'nin ehliyetine de 6 aylığına de el konuldu.

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"KABUL EDİLEMEZ BİR İŞLEM"

A.E.'nin durumu anlattığı avukatı Seyit Ahmet Akyüz, mevzuatı inceledi. Müvekkilinin kullandığı aracın elektrikli bisiklet sınıfında olduğunu ve kullanımı için ehliyet gerektirmediğini fark eden Akyüz, cezaların iptali için Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak, dava açtı. Akyüz, "Söz konusu yazılımda, sürücü belgesi olsun olmasın, 15 yaşını doldurmuş herkesin bu uygulamadan faydalanabileceği açıkça belirtilmiştir. Bu şartlar altında, akıllara sürücü belgesine sahip olmayan ancak alkollü olan kişi ne türden bir ceza verileceği sorusu geliyor. Ehliyet bulundurma ve sürücü belgesine sahip olma yönünde bir şart olmadığından, alkol nedeniyle ne müvekkilin sürücü belgesine el konulması ne de ehliyeti bulundurmamaktan ceza kesilmesi de kabul edilemez bir işlemdir. Kullanıcıların, sürücü belgesiz kişiler gibi değerlendirilmesi gerekiyor. Kabul anlamına gelmemekle beraber, alkollü şekilde trafikte bulunmaktan bir idari para cezasına tabi tutulsa dahi, bulundurmak zorunda olmadığı sürücü belgesine el konulması mümkün değildir" dedi.

Kaynak: DHA

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