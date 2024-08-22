Bir ilk olacak! Adnan Oktar silahlı suç örgütü ilişkisi... Savcı ve hakimler yargı önüne çıkarılacak

Gündemi uzun süre meşgul eden Adnan Oktar silahlı suç örgütüne ilişkin davada önemli bir gelişme yaşandı. Örgütle ilişkileri sebebiyle bazı savcı ve hakimlerin ilk defa yargı önüne çıkarılacağı öğrenildi. İşte detaylar...

"RESMEN SANIK OLDU"

Gazeteci Barış Terkoğlu'nun haberine göre; Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin açıklamasına göre Adnan Oktar örgütü ile ilişkileri nedeniyle savcı ve hakimler ilk kez yargı önüne çıkarılacak.

Haberde; dairenin duyurusuna göre eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı H.S., İstanbul Bölge Adliyesi 1. Ceza Dairesi eski üyeleri A.M., D.B., R.Y. ve dairenin eski savcısı A.P.'nin resmen sanık olduğu belirtildi.

DURUŞMALAR NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

Önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak olan duruşmalarda; örgütün mağdur ettiği yedi kişinin de müşteri olarak yer aldığı aktarıldı.

Sanıklara savcı ve hakimlik görevini, örgütün çıkarları için kullanma suçlamasında bulunulduğu belirtilirken böylece Oktar örgütünün cezasının Yargıtay'da kesinleşmesinin ardından, örgütün yargıdaki ayaklarına da ilk dava açıldığı aktarıldı.