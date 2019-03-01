Bir ilk oldu! Doğubeyazıt Meryem'i konuşuyor

Ağrı'daki İbrahim Çeçen Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nden 3 yıl önce mezun olan Meryem Önkür, köy halkının da desteğini arkasına almış durumda. 5 erkek adayla yarışan Meryem Önkür'ün seçimlerde ne kadar oy alacağı merakla bekleniyor.

Üniversite mezunu Meryem, köyüne muhtar adayı oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinin 200 hane ve 550 seçmeni bulunan Dalbahçe köyünde yaşayan Mubar- Mustafa Önkür çiftinin 9 çocuğundan en büyüğü Meryem Önkür, 31 Mart yerel seçiminde 5 erkek rakibiyle yarışacak. Üniversite öğretimi bitince köyde hayvancılıkla uğraşan ailesinin yanına dönen ve onlara yardımcı olan Önkür, köyünün sorunlarını görünce muhtar adayı olmaya karar verdi.

Doğubayazıt ve bağlı köylerde ilk kadın muhtar adayı olan Meryem Önkür, "3 yıl önce üniversite eğitimimi tamamladım. İş bulamayınca köy döndüm ve hayvancılıkla uğraşan ailemle yardımcı oluyorum. Köyümün sorunlarını da görünce muhtar adayı olmaya karar verdim.

Aday olunca Doğubayazıt ilçesinde ve bağlı köylerde ilk kadın muhtar adayı olduğumu öğrendim. Seçimlerde 5 erkek rakibim var. Bayanların sorunlarını duyurmak istiyorum. Elimden gelen ne varsa köyüm için yapmaya adayım. Halk destek verirse bu köyde birçok güzelliğe beraber imza atacağız" diye konuştu.

Köyde yaşayan Emine Karakuş, Meryem Önkür'ü desteklediklerini belirterek, "İnşallah kazanır, bu köyün ve kadınların sesi olur. Güveniyor ve destekliyoruz" dedi.