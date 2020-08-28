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Bir ilk: 'Tedavisiz HIV'i yenmeyi başarmış olabilir'

DÜNYA HABERLERİ  | 28.08.2020 09:45 | Son Güncelleme

Bilim insanlarının, tıbbi müdahale olmadan kendi başına HIV’i yendiği düşünülen bir kadını tespit ettiği öğrenildi.

Bir ilk: 'Tedavisiz HIV'i yenmeyi başarmış olabilir'

Nature portalındaki habere göre uzmanlar, ilaç almadan HIV ile yaşayabilen 64 kişilik bir grubun tahlillerini karşılaştırdı.

Yaklaşık 25 yıldır virüsle yaşayan bir kadın araştırmacıların dikkatini çekti. Birincil kan testi hiçbir HIV izi göstermedi, ancak araştırmanın devamında vücudunda virüs hücrelerinin olduğu ama hiçbirinin üreme yeteneğinde olmadığı ortaya çıktı.

Virologlar, kadının, tedavi ve kemik iliği nakli olmadan HIV ile başa çıkabilen ilk insan olarak gösterilebileceğini söylüyor.

Uzmanların bu vakayı eşsiz ilan etmek için yeterince bilgiye sahip olmadığı kaydedilen haberde, uzmanların bu dosya üzerinde çalışmaya devam etme niyetinde olduğu belirtildi.

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