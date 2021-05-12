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  4. Bir ilk! Yakaladığı balığın ağzını açtı, dehşete düştü

Bir ilk! Yakaladığı balığın ağzını açtı, dehşete düştü

12.05.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 kiloluk bir marangoz balığı tutan ABD'li genç, gördükleri karşısında dehşete düştü. Güney Afrika Cape Town'da ava çıkan Don Marx, tutuğu balığın ağzında dil yiyen bit adı verilen bir parazit buldu. Şoke olan Don, bir ilki gerçekleştirdiği için hem mutlu bir o kadar da şaşkın.

Bir ilk! Yakaladığı balığın ağzını açtı, dehşete düştü

Düşünmesi bile o kadar korkunç ki, kulağa uydurmaymış gibi geliyor ama gerçek. Güney Afrika Cape Town Agulhas Burnu yakınlarında balık tutan Don Marx, tuttuğu marangoz balığının ağzını açtığında neredeyse küçük dilini yutuyordu.

BİR İLKİ BAŞARDI

Deniz biyolojisi üzerine çalışmalar yapan Don, balığın ağzında dil yiyen biti adı verilen bir parazitle karşılaştı. Deniz biyolojisi üzerine eğitim alan Marx, daha önce bu parazitleri duymuştu ama vahşi doğada hiç görmemişti, bu yüzden de anı belgelemek için bir fotoğraf çekti.

Ancak çektiği fotoğrafı Kuzey Batı Üniversitesi'nde bir zoolog olan Profesör Nico Smit'e gönderdikten sonra, bu parazit türünün daha önce hiç fotoğraflanmadığını öğrendi ve bir ilke imza atmaktan büyük mutluluk duydu.

''GÖZ GÖZE GELDİĞİMİZ AN DEHŞETE KAPILDIM''

"Bir deniz bilimcisi olarak ve küçük yaşlardan beri balık avladığım için, balıklar ve köpekbalıkları üzerinde yaşayan parazitleri görüyordum." diyen Marx, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu özel dil yiyen bit türü sadece marangoz balıklarını ev sahibi olarak kullanıyor ve yıllardır bilim adamlarından kaçıyor. Bu mavi gözlü uzaylının bana baktığını gördüğüm an dehşete kapıldığımı söylemeliyim. Yavaşlamamıza ve etrafımıza bakmamıza izin verdiğimizde, doğa bize tüm sihrini açığa çıkarır.

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SADECE BİR BALIK TÜRÜNÜ HEDEF ALIYORLAR

Dil yiyen bitler on yıllardır biliniyor, ancak yalnızca son yıllarda yaşam döngüleri ve davranışları hakkında kapsamlı çalışmalar başlatıldı. Tüm dil yiyen bit türlerinin, okyanusta sürüklenerek ve tutunacak balıkları arayan erkek olarak hayatlarına başladığı düşünülmektedir.

Şu ana kadar 280'den fazla bit türü tespit edilmiş olan her bir bit türü, yalnızca bir balık türünü hedef alıyor gibi görünüyor.

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