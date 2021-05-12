Bir ilk! Yakaladığı balığın ağzını açtı, dehşete düştü

Düşünmesi bile o kadar korkunç ki, kulağa uydurmaymış gibi geliyor ama gerçek. Güney Afrika Cape Town Agulhas Burnu yakınlarında balık tutan Don Marx, tuttuğu marangoz balığının ağzını açtığında neredeyse küçük dilini yutuyordu.

BİR İLKİ BAŞARDI

Deniz biyolojisi üzerine çalışmalar yapan Don, balığın ağzında dil yiyen biti adı verilen bir parazitle karşılaştı. Deniz biyolojisi üzerine eğitim alan Marx, daha önce bu parazitleri duymuştu ama vahşi doğada hiç görmemişti, bu yüzden de anı belgelemek için bir fotoğraf çekti.

Ancak çektiği fotoğrafı Kuzey Batı Üniversitesi'nde bir zoolog olan Profesör Nico Smit'e gönderdikten sonra, bu parazit türünün daha önce hiç fotoğraflanmadığını öğrendi ve bir ilke imza atmaktan büyük mutluluk duydu.

''GÖZ GÖZE GELDİĞİMİZ AN DEHŞETE KAPILDIM''

"Bir deniz bilimcisi olarak ve küçük yaşlardan beri balık avladığım için, balıklar ve köpekbalıkları üzerinde yaşayan parazitleri görüyordum." diyen Marx, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu özel dil yiyen bit türü sadece marangoz balıklarını ev sahibi olarak kullanıyor ve yıllardır bilim adamlarından kaçıyor. Bu mavi gözlü uzaylının bana baktığını gördüğüm an dehşete kapıldığımı söylemeliyim. Yavaşlamamıza ve etrafımıza bakmamıza izin verdiğimizde, doğa bize tüm sihrini açığa çıkarır.