Bir ilk! Yakaladığı balığın ağzını açtı, dehşete düştü

Düşünmesi bile o kadar korkunç ki, kulağa uydurmaymış gibi geliyor ama gerçek. Güney Afrika Cape Town Agulhas Burnu yakınlarında balık tutan Don Marx, tuttuğu marangoz balığının ağzını açtığında neredeyse küçük dilini yutuyordu.
Deniz biyolojisi üzerine çalışmalar yapan Don, balığın ağzında dil yiyen biti adı verilen bir parazitle karşılaştı. Deniz biyolojisi üzerine eğitim alan Marx, daha önce bu parazitleri duymuştu ama vahşi doğada hiç görmemişti, bu yüzden de anı belgelemek için bir fotoğraf çekti.
Ancak çektiği fotoğrafı Kuzey Batı Üniversitesi'nde bir zoolog olan Profesör Nico Smit'e gönderdikten sonra, bu parazit türünün daha önce hiç fotoğraflanmadığını öğrendi ve bir ilke imza atmaktan büyük mutluluk duydu.
"Bir deniz bilimcisi olarak ve küçük yaşlardan beri balık avladığım için, balıklar ve köpekbalıkları üzerinde yaşayan parazitleri görüyordum." diyen Marx, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu özel dil yiyen bit türü sadece marangoz balıklarını ev sahibi olarak kullanıyor ve yıllardır bilim adamlarından kaçıyor. Bu mavi gözlü uzaylının bana baktığını gördüğüm an dehşete kapıldığımı söylemeliyim. Yavaşlamamıza ve etrafımıza bakmamıza izin verdiğimizde, doğa bize tüm sihrini açığa çıkarır.
Dil yiyen bitler on yıllardır biliniyor, ancak yalnızca son yıllarda yaşam döngüleri ve davranışları hakkında kapsamlı çalışmalar başlatıldı. Tüm dil yiyen bit türlerinin, okyanusta sürüklenerek ve tutunacak balıkları arayan erkek olarak hayatlarına başladığı düşünülmektedir.
Şu ana kadar 280'den fazla bit türü tespit edilmiş olan her bir bit türü, yalnızca bir balık türünü hedef alıyor gibi görünüyor.