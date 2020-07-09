Bir ilk yaşandı: HIV'den tamamen kurtuldu iddiası

New York Times'ın haberine göre, bugüne kadar sadece iki kişi AIDS hastalığına yol açan HIV virüsünden tamamen kurtulabildi.

Ancak bu iki kişi ilaçla değil yakalandıkları kanser hastalığının tedavisi için yapılan riskli kemik iliği naklinden sonra iyileşebilmişti.

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Ülkedeki prestijli araştırma enstitülerinden Sao Paulo Federal Üniversitesi'den araştırmacılar, kimliği açıklanmayan 36 yaşındaki Brezilyalı hastada virüsün tespiti için yapılan kan testlerinde, HIV enfeksiyonu belirtisine rastlamadı.

Ayrıca hastanın virüse karşı tespit edilebilir bir antikora sahip değilmiş gibi gözüktüğü de açıklandı.

"Bu hala münferit bir vaka olsa da bu, kemik iliği nakli olmadan ilk kez HIV'den uzun dönemli iyileşme vakası olabilir" diyen bilim insanları, vakayı koronavirüs pandemisi nedeniyle bu hafta sanal ortamda yapılan AIDS 2020 konferansında sundu.

UZMANLAR TEMKİNLİ YAKLAŞTI

Ülke dışından bazı uzmanlarsa konuya temkinli yaklaşıyor. Çalışmada yer almayan bilim insanlarından, Kaliforniya Üniversitesi'nden HIV araştırmacısı Steve Deeks vakadaki en ilginç noktanın antikor yokluğu olduğunu söyledi.