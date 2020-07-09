Bir ilk yaşandı: HIV'den tamamen kurtuldu iddiası

New York Times'ın haberine göre, bugüne kadar sadece iki kişi AIDS hastalığına yol açan HIV virüsünden tamamen kurtulabildi.
Ancak bu iki kişi ilaçla değil yakalandıkları kanser hastalığının tedavisi için yapılan riskli kemik iliği naklinden sonra iyileşebilmişti.
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Ülkedeki prestijli araştırma enstitülerinden Sao Paulo Federal Üniversitesi'den araştırmacılar, kimliği açıklanmayan 36 yaşındaki Brezilyalı hastada virüsün tespiti için yapılan kan testlerinde, HIV enfeksiyonu belirtisine rastlamadı.
Ayrıca hastanın virüse karşı tespit edilebilir bir antikora sahip değilmiş gibi gözüktüğü de açıklandı.
"Bu hala münferit bir vaka olsa da bu, kemik iliği nakli olmadan ilk kez HIV'den uzun dönemli iyileşme vakası olabilir" diyen bilim insanları, vakayı koronavirüs pandemisi nedeniyle bu hafta sanal ortamda yapılan AIDS 2020 konferansında sundu.
Ülke dışından bazı uzmanlarsa konuya temkinli yaklaşıyor. Çalışmada yer almayan bilim insanlarından, Kaliforniya Üniversitesi'nden HIV araştırmacısı Steve Deeks vakadaki en ilginç noktanın antikor yokluğu olduğunu söyledi.
Deeks "Özellikle bu kısımla ilgili tartışma olacak. Herkes şüpheyle karşılayacak. Ben şüpheci miyim? Tabii ki. İlgimi çekti mi? Kesinlikle" ifadelerini kullandı.
Dr. Deeks, Brezilyalı hastanın tamamen virüsten kurtulduğunu söylemek için erken olduğunu, test sonuçlarının bağımsız laboratuvarlar tarafından doğrulanması gerektiğini de söyledi.
HIV virüsünün bulaştığı kişiler kısa süre sonra geleneksel antiretroviral ilaçlarla tedaviye (ART) başladığında, her 20 kişiden biri virüsü tespit edilemeyecek seviyelere düşürmeyi başarıyor.
Brezilyalı hastaya Ekim 2012'de HIV pozitif teşhisi konduğu, hastanın iki ay sonra antiretroviral ilaçlara başladığı açıklandı. Hasta, 2016'da diğer 4 kişiyle birlikte standart ilaç karışımı tedavisinin yanı sıra 48 hafta boyunca 3 adet antiretroviral ilacın alındığı bir klinik deneye katıldı.
Hastanın deney bittikten sonra Mart 2019'da standart antiretroviral tedavisine döndüğü, o zamandan beri de hastada her üç haftada bir yapılan kan testlerinde hiç enfeksiyon izine rastlanmadığı açıklandı.
HIV uzmanı Dr. Monica Gandhi "Bunlar heyecan verici bulgular ancak henüz çok başlangıç düzeyinde. Hiçbir ilaç uzun dönemli iyileşmede işe yaramadı. Bunun işe yaradığından emin değilim. Bu sadece tek bir hasta. O yüzden bu yolla iyileşmeye ulaşabiliriz diyemeyiz" sözlerini sarf etti.
Brezilyalı araştırmacılar hastadan alınan örnekleri doğrulama amaçlı testler yapılması için diğer laboratuvarlara göndermeyi de teklif etti.