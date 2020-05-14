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Bir ilki barındırıyor: Samsung Galaxy A Quantum tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.05.2020 15:19 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy A Quantum adında yeni bir akıllı telefonun tanıttı. Galaxy A Quantum, sahip olduğu QRNG çipi sayesinde 5G bir ilke sahip. Peki Galaxy A Quantum'un QRNG çipi ne işe yarıyor? Galaxy A Quantum'un özellikleri neler?

Bir ilki barındırıyor: Samsung Galaxy A Quantum tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Samsung akıllı telefonlar tanıtımlarına devam ediyor. Son olarak Galaxy S20 ve Galaxy Z Flip gibi üst seviye akıllı telefonların tanıtımını yapan Samsung, yeni bir telefonunu daha duyurdu. Fakat bu kez duyurulan ve Galaxy A Quantum adını taşıyan bu akıllı telefon diğerlerinden biraz farklı.

GALAXY A QUANTUM QRNG ÇİPİYLE TANITILDI

Galaxy A Quantum bünyesinde bir ilk ile geliyor. Samsung'un yeni akıllı telefonu SKT IDQ S2Q000 QRNG (Kuantum Rastgele Sayı Üreticisi) çipine sahip. Güney Kore merkezli SK Telecom ve Samsung iş birliğiyle üretilen akıllı telefon, bu çip sayesinde rastgele sayı üreterek daha güçlü güvenlik anahtarları oluşturuyor. Böylece güvenlik sorunlarının yaşanma ihtimali hayli düşüyor.

Galaxy A Quantum 5G çipi

GALAXY A QUANTUM ÖZELLİKLERİ

Telefonun diğer özellikleri arasında ise Exynos 980 işlemcisi, 8GB RAM yer bulunuyor. Galaxy A Quantum'un Super AMOLED ekranı ise 6,7 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüğe sahip. Akıllı telefonun genel hatlarıyla Galaxy A71'e oldukça benzediğini söylemek gerek.

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Arka tarafında dört arka kameraya yer veren Galaxy A Quantum, bu kameralardan 64 MP çözünürlüğünde olanını ise ana kamera olarak konumlandırıyor. Ana kameraya sırasıyla 12 MP ultra geniş açılı kamera, 12 MP makro kmaera ve 5 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Galaxy A Quantum'un ön kamerası ise 32 MP çözünürlüğünde selfiler çekmeye izin veriyor.

GALAXY A QUANTUM FİYATI

25W hızlı şarj destekli 4,500 mAh değerinde bir pil ile gelen Galaxy A Quantum'un fiyatı ise 530 dolar olarak açıklanmış durumda. Telefon şimdilik sadece Güney Kore'de satışa sunulacak. Global pazarda yer alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor.

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