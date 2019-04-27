Yazar ve oyuncu Ercan Kesal, 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda hayranlarıyla buluştu. Uluslararası Fuar Merkezi Yahya Kaptan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Yazmak ve Oynamak Arasında’ adlı söyleşide tecrübelerini anlatan Kesal, söze “Sizi buraya getiren sebep ne? Beni niye dinlemeye geldiniz? Profesyonel dizide oynayan bir İdris karakterini mi izlemeye geldiniz ya da benden kişisel tecrübemden yararlanıp, ipuçları mı almaya geldiniz” diyerek, başladı. Kesal şöyle konuştu;

“Yaptığım iş ile ilgili hiçbir okula gitmedim ve profesyonel biri de değilim. Ben bir hekimim. Ömrüm babamın gazozhanesinde çalışmakla geçti. Tıpçı oldum. Uzun yıllar hekimlik yaptım. Sonra istifa ederek, İstanbul’a sinema yapmaya gittim. Kısa bir yurtdışı gezim oldu, döndüğümde özel bir hastane açtım ama yakın zamanda da oyunculuk yapmaya başladım. Birçok filme senaryo yazdım, sekiz, dokuz tane kitap yazdım. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu çaba ün, şan, şöhret için yapılmıyor. Bir insan ünlü olmak için oyunculuk yapmaz. Bütün bunlar benim için iyi yaşamak, kendine saygı duymak için yapılır. Yaptıklarınız sizi yüceltip mutlu olmanızı sağlıyorsa o zaman yeryüzünün bir parçası haline geliyorsunuz.”