KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin, "Nihayetinde biz yıllarca demokrasiye inandığımızı, halkın iradesine dayanarak siyaset yaptığımızı ifade etmiş insanlarız. Eğer bir haksızlık varsa halkın iradesine karşı bir saygısızlık varsa bir insanın bile oyu gasbedilmişse bu ortaya çıksın isteriz." dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Özhaseki, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesi konusunda bir karar verip vermeyeceğini sorması üzerine Özhaseki, İstanbul, Ankara ve birçok büyükşehirde sandık başındaki oyunların, ortaya çıkan hilelerin herkesin malumu olduğunu belirtti.

"Bir oldubittiye getirerek bu işi kapatmak doğru değil." diyen Özhaseki, şunları söyledi:

"Nihayetinde biz yıllarca demokrasiye inandığımızı, halkın iradesine dayanarak siyaset yaptığımızı ifade etmiş insanlarız. Eğer bir haksızlık varsa halkın iradesine karşı bir saygısızlık varsa bir insanın bile oyu gasbedilmişse bu ortaya çıksın isteriz. Bunun üzerinde oyun oynayıp da başka türlü iş yapanlara yıllarca zaten savaş açmış insanlarız. Nihayetinde YSK'ye bütün deliller sunuldu, belgeler verildi. Onlar da hukuken bunu inceliyorlar, bir karar verecekler. Bu karara uymak hepimizin görevi diye düşünüyorum."