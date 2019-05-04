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"Bir insanın bile oyu gasbedilmişse bu ortaya çıksın"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2019 16:49 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: - "Nihayetinde biz yıllarca demokrasiye inandığımızı, halkın iradesine dayanarak siyaset yaptığımızı ifade etmiş insanlarız. Eğer bir haksızlık varsa halkın iradesine karşı bir saygısızlık varsa bir insanın bile oyu gasbedilmişse bu ortaya çıksın isteriz"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin, "Nihayetinde biz yıllarca demokrasiye inandığımızı, halkın iradesine dayanarak siyaset yaptığımızı ifade etmiş insanlarız. Eğer bir haksızlık varsa halkın iradesine karşı bir saygısızlık varsa bir insanın bile oyu gasbedilmişse bu ortaya çıksın isteriz." dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Özhaseki, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesi konusunda bir karar verip vermeyeceğini sorması üzerine Özhaseki, İstanbul, Ankara ve birçok büyükşehirde sandık başındaki oyunların, ortaya çıkan hilelerin herkesin malumu olduğunu belirtti.

"Bir oldubittiye getirerek bu işi kapatmak doğru değil." diyen Özhaseki, şunları söyledi:

"Nihayetinde biz yıllarca demokrasiye inandığımızı, halkın iradesine dayanarak siyaset yaptığımızı ifade etmiş insanlarız. Eğer bir haksızlık varsa halkın iradesine karşı bir saygısızlık varsa bir insanın bile oyu gasbedilmişse bu ortaya çıksın isteriz. Bunun üzerinde oyun oynayıp da başka türlü iş yapanlara yıllarca zaten savaş açmış insanlarız. Nihayetinde YSK'ye bütün deliller sunuldu, belgeler verildi. Onlar da hukuken bunu inceliyorlar, bir karar verecekler. Bu karara uymak hepimizin görevi diye düşünüyorum."

Özhaseki, YSK'yi etkilemeye çalışmanın doğru olmadığını vurgulayarak, "Saygılı bir şekilde beklemek, neticesinde de çıkan sonuca herkesin uyması esastır diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur diye temenni ediyorum." diye konuştu.

- Yeni parti iddiaları

Bir başka gazetecinin yeni parti iddialarını hatırlatarak, "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sizce bu partide yer alır mı?" şeklindeki sorusu üzerine Özhaseki, Türkiye'de kurulmuş yüzlerce parti olduğunu, herkesin özgür olduğunu, bu çerçevede yeni bir partinin de kurulabileceğini belirterek, "Öbür türlü ihtimalin ne olduğu hususunda bir fikrim yok. Pek zannetmiyorum. Olmayan bir şeye de ihtimaller üzerine konuşmak doğru değil. Abdullah Gül'ü Kayserililer sever, o da Kayseri'yi sever, ülkesini sever. Kolay kolay yeni bir parti kurulacağı hususunda da adım atılır mı o hususta emin olun bir fikrim olmadığı gibi, çok zannetmediğimi de söylemek isterim." ifadelerini kullandı.

Yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı belediyelerin projelerinde ve bütçelerinde bir kısıtlama olup olmayacağının sorulması üzerine Özhaseki, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyelerimiz iki türlü pay alırlar. Birincisi İller Bankasından sabit nüfus başı, kaç kişi yaşıyorsa belli bir rakamla çarpılır, o gönderilir. İkinci pay da o şehirde toplanan verginin geri dönüşümü olarak gelir. Yani hükümet olarak büyükşehirlere gelen pay kesilmez ama eğer bu şehirde toplanan vergide bir geriye gidiş varsa mecburen o zaman şehre gelen pay da eksilir. Eğer şehir az vergi ödüyorsa işte oradan da para biraz azalmış olur. O anlamda da biraz geriye gidiş önümüzdeki günlerde olur mu bilmiyorum ama şimdiye kadar olan azalma zaten oldu. Yaz dönemiyle beraber ben işlerin açılacağını, daha çok vergi ödeneceğine inanıyorum."

Özhaseki, şehirdeki kentsel dönüşüm çalışmaları ve büyükşehir projelerine dair de açıklamalarda bulundu.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki

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