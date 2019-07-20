"Bir ipek böceğinin hikayesi"

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, ipek böcekçiliğinin tüm evreleri valilik ekipleri tarafından aşama aşama görüntülendi.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ipek böcekliliğinin yaygınlaştırılması amacıyla Vali Bilal Şentürk'ün talimatlarıyla harekete geçen valilik ekipleri, uzun bir çalışma sonucu ipek böcekçiliğinin tüm evrelerini kayda aldı.

Tohumun üreticiye verilmesi, yaprakların üzerine konulması ve onları yemeleri, hızlı bir şekilde yiyerek büyümeleri, bakımları, tırtıl haline gelmeleri, yeterli oranda yiyen ve koza haline gelen tırtılların toplanması ve dağıtıcı firmaya teslimleri, en başından sonuna kadar fotoğraf ve kamera ile kaydedildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Vali Bilal Şentürk, Bilecik'in, ''kuruluşun ve kurtuluşun kenti'' diye anıldığını, taşları ve mermeri ile ünlü olduğunu, yaprağının ise "ipek" diye anıldığını dile getirdi.

Köylerinde dolaştıkları zaman geçmişte ipek böcekçiliğinin ne kadar yaygın olduğunu köy evlerinin mimarisinden anlayabildiklerini aktaran Şentürk, "Zamanla bu yaygınlığını kaybetmiş maalesef dut bahçeleri de sökülmüş ama bugün bazı köylerimizde kısmen bu çalışmalar yapılıyor. Özellikle ekonomik değeri itibariyle 1,5 aylık çalışma gerektiren kazançlı bir üretim olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.