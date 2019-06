"Bir İran filminde rol almak isterim"

İranlı müzisyenlerden de ortak bir proje yapımı için teklifler aldığını söyleyen Yalçıntaş, "Planlarımız arasında İranlı şarkıcılarla bir düet projesi var ama hangi sanatçıyla olacağı şu an belli değil. Ayrıca İran'da çok yetenekli sanatçılar var. En beğendiğim isimler arasında ise Mohsen Yeganeh, Kako Band ve Hümayun Şeceryan yer alıyor." dedi.

- "Her şarkı, her insanda farklı duyguları açığa çıkarıyor"

"İnsanlar frekans olarak kendine yakın bulduğu şarkıların sözlerini anlamasa bile sevebiliyor. Çünkü her şarkı, her insanda farklı duyguları açığa çıkarıyor. İlla sözleri anlamaya gerek yok. Mesela İran'da müzik yapan Kako Band grubunun şarkı sözleri hiç bir dilde hiç bir anlama gelmiyor ama on binlerce insan şarkılarını ezbere söyleyebiliyor."

- "Traktör Sazi için söz yazarak takımın taraftarlarına hediye etmek istiyorum"

Yeni bir albüm hazırlığı içinde olduğunu kaydeden Yalçıntaş, "Eylül ayında ikinci solo albümümü çıkarmayı hedefliyorum. Albümden sonra oyunculukla ilgili projelerle daha yakından ilgilenebileceğim. Dizi konusu biraz sıkıntılı, setlerin süreleri çok fazla. Oyuncu arkadaşlarımdan görüyorum, işleri çok zor. O yüzden ben daha çok bir sinema filminde rol almayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yalçıntaş, Türkiye'de birçok genç şarkıcının iyi bir çıkış yakaladıktan sonra sektörde kaybolmasına ilişkin ise şunları söyledi:

"Özellikle televizyon programları, yarışmalara katılanları sömürüyor. Reyting üzerinden şişirilen bir durum var. Bu tip yarışmalar sadece çıkış için bir fırsat sunuyor. Kalıcı olabilmek daha çok çıkıştan sonra ürettikleriniz ve halkın ürettiğiniz eserleri benimsemesi ile alakalı. Ben de kendi adıma açıkçası sadece üretmekle ilgileniyorum. Aslında çizgisini bozmadan üreten herkes bir şekilde kalıcı olacaktır zaten."