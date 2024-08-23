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  4. Bir iş yükünü daha kaldıramadı, yere çöküp hüngür hüngür ağladı

Bir iş yükünü daha kaldıramadı, yere çöküp hüngür hüngür ağladı

23.08.2024 11:12
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
23.08.2024 11:12
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Hizmet sektöründe çalışan genç kız günü bitiremeden ağlama krizine girdi. Marketin çöplerini atmak için sepete dolduran genç kız, yere çöplerin bir kısmının devrilip dağılması üzerine yere yığıldı. Dayanamayıp ağlayan genç kızın imdadına çalışma arkadaşı koştu.

Perakende sektörü çalışanı genç saatlerce çalıştı, marketin kapanmasına hazırlanıyordu. Marketin biriken çöplerini atmak adına bir sepet aldı, içine çöpleri topladı. Tam çöpleri atacaktı ki o çöplerden birkaçı sepetin yola takılması sonucu devrildi.

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DAYANAMADI AĞLADI

Günün yorgunluğunun üstüne bir iş daha çıkmasını psikolojisi kaldıramadı. Kendini dizlerinin üstüne bırakan genç kız yere çöküp önce ağladı sonra agresifleşti.

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ARKADAŞI DESTEK OLDU

Dökülen çöpleri toplayan çalışma arkadaşı genç kızı sakinleştirmeye çalıştı ama kendine hakim olamadı. Arkadaşının dökülen çöplere sinirlenmesine kahkahalarla güldü.

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O ANLARI SOSYAL MEDYASINDA PAYLAŞTI

Olayın ardından yaşananların kamera kayıtlarını izleyen genç kız perakende sektöründe çalışırken 2 ayda sinir küpüne döndüğünü vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
market çalışan perakende
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