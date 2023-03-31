Bir isim var ki... Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce görüşmesinde çok konuşulacak kulis bilgisi! O araştırmacıdan bahsedip 'Bana hakaret ediyor' demiş

İki cumhurbaşkanı adayı, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce görüşmüştü. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi lideri İnce arasında 2 gün önce gerçekleşen görüşme hala gündemdeki yerini korurken siyaset kulislerini de karıştırdı. Görüşmede neler konuşulduğu merak ediliyor. Aktarılan kulis bilgilerine göre, İnce Kılıçdaroğlu'na, sosyal medyada trolllerin kendisine saldırdığından bahsedip kamuoyunda çok bilinen bir araştırmacıdan örnek verdiği konuşuluyor.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPILAN BASKILAR

Konuyla ilgili CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova canlı yayında kulis bilgilerini paylaştı. Canova, "Aslında Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi'ni ziyaret ettiği o günden sonra çok hızlı gelişmeler yaşandı diyebilirim. Görüşmenin içeriğine ilişkin de yeni yeni bilgiler düşüyor kulislere. Bir kere, Muharrem İnce'nin kendisine yönelik sosyal medya üzerinden yapılan baskıları gündeme getirdiğini öğrendim o görüşmede." dedi.

"İNCE'DEN 'CHP İLE İLİŞKİLİ' İMASI"

İnce'nin Kılıçdaroğlu'na söyledikleriyle ilgili olarak Canova, "İnce, 'CHP ile ilişkili' imasında bulunarak 'Trolller bana saldırıyor' siteminde bulunmuş Kılıçdaroğlu'na. Hatta bir takım FETÖ'cü hesaplarla ilgili kendisine yönelik itibar suikastı girişiminde bulunulduğu, bazı trolllerin de CHP'nin içinden yönlendirildiği gibi imalarda bulunduğu belirtiliyor." ifadelerini kullandı.

"BİR ARAŞTIRMACIDAN BAHSETTİ, 'BANA HAKARET EDİYOR' DEDİ"

Devamında Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye verdiği yanıtını da aktaran Canova, İnce'nin bir araştırmacıdan bahsettiğini de ifade etti. Canova "Kılıçdaroğlu'nun da 'Bunlar benim alanımda değil, bize de saldırıyorlar, bir tek CHP'li size kötü bir şey söylerse doğru bulmam' dediği ifade ediliyor ama bunun üzerine İnce'nin bir isimden örnek vererek bu kez sitemini sürdürdüğü, çok bilinen tanınan kamuoyunda bir araştırmacıdan bahsettiği, 'Bana hakaret ediyor' dediği anlatılıyor. Kılıçdaroğlu'nun da bunun üzerine 'Partinin yöneticisi değil, üyesi değil, milletvekili değil, olsa gereğini yaparım ama herhangi bir CHP'li size kötü bir söz söylemedi, söylemeyecek de' güvencesini verdiği ifade ediliyor. 'Siz bizim kardeş partimizsiniz, kaldı ki diğer partilere dahi yapılmasını asla doğru bulmam' ifadesini kullandığı da yine kulislere yansıdı o görüşmeyle ilgili. Bu konuşmadan sonra da zaten müsaade istendiği belirtiliyor." şeklinde konuştu.

Öte yandan Canova, "İş birliği, birliktelik, teklif... Bunların gündeme gelmemesi şaşırtmıştı açıkçası. Dün de söylemiştik, 'Bu niye konuşulmadı' diye soran kurmaylarına Kılıçdaroğlu, 'Ne bir cumhurbaşkanı adayı olarak bana, ne de bu ülkeye iki cumhurbaşkanı adayının pazarlık etmesi yakışmazdı' diyerek açıklık getirdi. Zaten o görüşme öncesinde de öğrendim ki parti kurmaylarına, 'Diğer partilere gerçekleştirdiğimiz ziyaretler kapsamında gidiyoruz. Onun ötesinde bir cumhurbaşkanı adayını ziyaret ediyoruz. Ona uygun yapılacak' dediğinin de altı çiziliyor." dedi.