HABER

Bir istedi, beş ineği oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 13:13 | Son Güncelleme

Denizli’de uçurumdan düşerek telef olan ineğinin başında ağladığı fotoğraf ile Türkiye’nin gündemine oturan 70 yaşındaki Sabiha nineye, hayırsever iş adamı inek hediye etti.

Denizli’de uçurumdan düşerek telef olan ineğinin başında ağladığı fotoğraf ile Türkiye’nin gündemine oturan 70 yaşındaki Sabiha nineye, hayırsever iş adamı inek hediye etti. Kendisine uzanan yardım eliyle buzağılar ile birlikte 5 inek sahibi olan yaşlı kadın, hayırseverlere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.
Geçtiğimiz 4 Nisan’da Merkezefendi ilçesi Altındere Mahallesi’nde yaşanan olayda, tek başına yaşayan, Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın (SYDV) kendine bağladığı yaşlılık maaşı ve 2 ineği sayesinde geçimini sağlayan 70 yaşındaki Sabiha Özel’in ineklerinden biri uçurumdan aşağı düşerek telef oldu. Olayın ardından telef olan ineğinin başına oturarak ağladığı esnada yoldan geçen birisi yaşlı kadının fotoğrafını çekerek sosyal medyaya yükledi. Sonrasında ise Sabiha nineye ulaşan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri yaşlı kadının durumunu haberleştirerek ülke gündemine taşıdı. İHA’nın haberi ile kamu kurumları başta olmak üzere hayırseverler harekete geçti. Sabiha ninenin durumuna kayıtsız kalmayan İstanbullu bir iş adamı da yaşlı kadına inek hediye etti. İsminin açıklanmasını istemeyen iş adamı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her fırsatta gündeme getirdiği yardımlaşma ve paylaşma duygusunun kendilerine bir ders niteliğinde olduğunu ve bunun yanında bir insanlık görevi olarak Sabiha nineye inek hediye ettiğini belirtti.

“Allah razı olsun Tayyip Erdoğan’dan”
Sabiha nineye Çivril ilçesinden alınan inek yaklaşık 120 kilometrelik bir yolculuğun ardından kendisine ulaştırıldı. Kendisine getirilen ineği seven ve ahırına koyan yaşlı kadın, hayırseverler ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Özel, “Allah razı olsun Tayyip Erdoğan’dan. Allah makamından eksik etmesin. Allah gücünü kuvvetini daha çok versin. Gözyaşlarım dindi şükür, artık üzülmüyorum” dedi.

PARTNERÜnlü ismi gören şaşkına döndü: Ne yapıyor?Ünlü ismi gören şaşkına döndü: Ne yapıyor?
AK Parti itiraz etti, CHP'nin oyları yükseldiAK Parti itiraz etti, CHP'nin oyları yükseldi
Seçim zaferini 9 katlı pasta ile kutladıSeçim zaferini 9 katlı pasta ile kutladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Ryan Babel bombası patladı! Galatasaray...

Ryan Babel bombası patladı! Galatasaray...

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ta terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi

İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi

Av yasağı öncesi son ağlarını attılar

Av yasağı öncesi son ağlarını attılar

Sınırda hareketlilik! YPG'li teröristlerin Suriye'deki konvoyu böyle görüntülendi

YPG'li teröristlerin Suriye'deki konvoyu böyle görüntülendi

İnşaat iskelesini çalmaya çalışırken yakalandılar

İnşaat iskelesini çalmaya çalışırken yakalandılar

Tunceli'de terör örgütüne ait silah deposu imha edildi

Tunceli'de terör örgütüne ait silah deposu imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.