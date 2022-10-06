Bir istek parça vakası daha! Akıllara Onur Şener geldi... "Neden değiştirdin?" dedi, dehşet saçtı

Müzisyen Onur Şener'in cinayete kurban gitmesiyle sonuçlanan olayın bir benzerinin İstanbul'da yaşandığı ortaya çıktı. Başkent Ankara'da müzisyen Şener'in istek parça yüzünden katledilmesi Türkiye'de yankı uyandırırken Ataşehir'de yaşanan benzer bir olay dava konusu oldu. Geçen yıl ekim ayında arkadaş grubuyla ünlü bir eğlence mekanına giden Arda G. (20), istek parça çaldırdı.

ŞARKI DEĞİŞİNCE ÇILGINA DÖNDÜ

Bu sırada kendi istek parçası çalmakta olan ve Arda G.'nin değiştirtmesiyle çılgına dönen Mert Ö., (25) Arda G. ve arkadaşlarının bulunduğu masaya gelerek "Neden şarkıyı değiştirdin" diye sordu. Sabah'ın haberine göre kendisinin istek parçasının çaldığını bilmediğini belirten Arda G. özür dilese de bu Mert Ö.'yü sakinleştirmedi.

YUMRUK VE KAFA ATTI

Daha sonra Mert Ö., Arda G.'ye hem yumruk hem de kafa attı. Garsonların ayırdığı 'istek parça' kavgasında G.'nin burnu kırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından şikayetçi olan genç, savcılıkta ifade verdi.

ÖZÜR DİLEDİ AMA DURMADI

5-6 kişilik arkadaş grubuyla eğlenmeye gidip geceyi hastanede sonlandırdığını anlatan G., "Başka masada oturan kişiler istek parça yapmış. Onların dinlediğini bilmeden şarkıyı değiştirdim. Masamıza gelip niye şarkıyı değiştirdiğimi sordu. Ben de şarkıyı onun istediğini bilmediğimi söyledim, hatta kendisinden özür diledim" dedi. Karşı tarafın kalabalık bir şekilde masalarına gelip hem kendisini hem de bir arkadaşını darp ettiğini ekledi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanan soruşturması sonucunda hazırlanan iddianamede, Mert Ö.'nün 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Ö., önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkacak.

