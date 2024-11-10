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  4. Bir kaç gün önce deniz sefası şimdi kar topu savaşı... Antalya'da hızlı değişen mevsim şaşkına çevirdi! Kameraya yansıdı, lapa lapa yağdı

Bir kaç gün önce deniz sefası şimdi kar topu savaşı... Antalya'da hızlı değişen mevsim şaşkına çevirdi! Kameraya yansıdı, lapa lapa yağdı

10.11.2024 17:10
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
10.11.2024 17:10
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Kış mevsimine girmemize günler kala yurdun belli kesimlerinden kar yağışı haberleri gelmeye başlamıştı. Ancak yakın zamanda denize bile girilen bir ilde kar yağması yerel halkı bile şaşkına çevirdi. İşte o il Antalya oldu! Daha günler öncesinde denize girilen hatta tatil yapmaya devam eden belli bir kesim insanın bile uğrak yeri olan Antalya'da kar görüntüleri, kameralara yansıdı.

Meteoroloji uyarmıştı ancak bu kadarı herkesi şaşırttı! Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle aralıklarla yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

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METEOROLOJİ TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Afyonkarahisar ve Karaman çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, Balıkesir’in kuzey çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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ANTALYA'DA LAPA LAPA KAR HEYECANI

Kemer ilçesinde 2 bin 365 metre yüksekliğinde Tahtalı Dağı'nın zirvesindeki Olympos Teleferik de beyaza büründü. Teleferikle zirveye çıkan yerli ve yabancı turistler, kar yağışıyla karşılaştı. Ziyaretçiler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Kar yağışıyla kısa sürede işletmedeki masa ve sandalyelerin de üzeri karla kaplandı.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji antalya kar
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