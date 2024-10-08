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Bir kadın cinayeti daha! 12 gündür aranan Pelin'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu, erkek arkadaşı gözaltında

08.10.2024 06:48
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Türkiye yine bir kadın cinayetiyle sarsıldı. Son günlerde artan şiddet olayları herkesi endişelendirirken bu kez acı haber Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Pelin Karaca'dan geldi. Kendisinden 12 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Pelin, Uşak'ın Eşme'de ormanlık alanda ölü bulundu. erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.U. şüpheli olarak gözaltına aldı.

Bir kadın cinayeti daha! 12 gündür aranan Pelin'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu, erkek arkadaşı gözaltında

8 yaşındaki Narin Güran'ın korkunç bir şekilde öldürülmesi, Semih Çelik isimli 19 yaşındaki caninin yaşıtı iki genç kızı, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katletmesi ve aynı gün içinde İstanbul'un göbeğinde bir kadına cinsel istismar görüntüleri infial yarattı.

PELİN KARACA'DAN ACI HABER

Türkiye bir anda kendini şiddet sarmalının içinde bulurken bir kötü haber dwe bu kez Pelin Kaaraca'dan geldi.

12 GÜNDÜR ARANIYORDU

Manisa'nın Alaşehir'de ikamet eden Pelin Karaca'dan 26 Eylül'de haber alamayan ailesi, polise başvurdu.

CANSIZ BEDENİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Ekiplerin 12 gündür süren çalışmaları sonucu Karaca'nın cansız bedeni, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu.

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINDA

Polis ekipleri, kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.U'yu (37) şüpheli olarak gözaltına aldı.

Pelin Karaca'nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

(AA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Manisa Uşak
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