Bir kadın cinayeti daha! 12 gündür aranan Pelin'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu, erkek arkadaşı gözaltında

8 yaşındaki Narin Güran'ın korkunç bir şekilde öldürülmesi, Semih Çelik isimli 19 yaşındaki caninin yaşıtı iki genç kızı, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katletmesi ve aynı gün içinde İstanbul'un göbeğinde bir kadına cinsel istismar görüntüleri infial yarattı.

PELİN KARACA'DAN ACI HABER

Türkiye bir anda kendini şiddet sarmalının içinde bulurken bir kötü haber dwe bu kez Pelin Kaaraca'dan geldi.

12 GÜNDÜR ARANIYORDU

Manisa'nın Alaşehir'de ikamet eden Pelin Karaca'dan 26 Eylül'de haber alamayan ailesi, polise başvurdu.

CANSIZ BEDENİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Ekiplerin 12 gündür süren çalışmaları sonucu Karaca'nın cansız bedeni, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu.

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINDA

Polis ekipleri, kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.U'yu (37) şüpheli olarak gözaltına aldı.

Pelin Karaca'nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır