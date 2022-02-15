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Bir kadın cinayeti daha! 4 aylık hamileydi, kıskançlık nedeniyle vahşice öldürüldü

15.02.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. 19 yaşında ve 4 aylık hamile olduğu öğrenilen Hazal Alpyörük, dini nikahlı eşi Kadir Meşe tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Dehşet verici olayın sebebinin kıskançlık olduğu belirlendi. Kadir Meşe olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Bir kadın cinayeti daha! 4 aylık hamileydi, kıskançlık nedeniyle vahşice öldürüldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kadir Meşe (29), birlikte yaşadığı 4 aylık hamile Hazal Alpyörük’ü (19) bıçaklayarak öldürdü.

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DEFALARCA BIÇAKLANDI

Olay, Hacıyusuf Mahallesi Vacihibey Caddesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Kadir Meşe, 'kıskançlık' nedeniyle dini nikahla birlikte yaşadığı Hazal Alpyörük ile tartışmaya başladı. Meşe, mutfaktan aldığı bıçakla 4 aylık hamile olan Alpyörük'ü defalarca bıçakladı. Alpyörük kanlar içinde yere yığılırken, Meşe ise kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hazal Alpyörük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kadir Meşe ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. (DHA)

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kadın cinayeti Balıkesir
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