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Bir kadın cinayeti daha! Eşini kömürlükte boğarak öldürdü

12.02.2021 13:32 | Son Güncelleme:
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Bir kadın cinayeti daha! Eşini kömürlükte boğarak öldürdü

İstanbul Fatih'te Mahmut Gürler, tartıştığı eşini kömürlüğe götürüp boğarak öldürdü.

Olay geçen Çarşamba Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Kanısıcak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 2 çocuklu Mahmut Gürler(37) ve Melek Gürler(32) çifti kumar ve ev alma konusunda bir süredir tartışma yaşıyordu. Olay günü yine eşiyle tartışan Mahmut Gürler 2 çocuğuna evde oturmalarını söyleyerek eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürdü. Burada eşini boğarak öldüren Mahmut Gürler, daha sonra binadan ayrılarak iş yerine gitti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Mahmut Gürler'i gözaltına aldı. 2 çocuk annesi Melek Gürler ise dün Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.

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'HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ İŞE GİTMİŞ'

Uzun yıllardır aileyi tanıdığını söyleyen Kadir Yavuz, "2 kızları var biri 8 biri 2 yaşında. Daha önceden de uzaklaştırması vardı. Kumar oynuyordu. 'Ev alacaktım para vermedi ailesi.' diye beyanlarda bulunmuş ama o yalan. Doğrusu kumar oynuyordu. Tahminim eşinden para istedi. Bodruma indirmiş öldürmüş, öldürdükten sonra iş yerine tekrar gitmiş. Hiçbir şey olmamış gibi işe gitmiş. 2 saat sonra iş yerinde patronuna hanım evde yoktu ben tekrar gidip bakayım demiş. Geri gelmiş gelince de herkesi aramış ulaşamıyorum diye. Kızın ailesi koştular eve gittiler. İniyorlar bakıyorlar ki ölmüş. Ambulans çağırdılar. Savcı geldi." diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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